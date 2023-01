La reunión familiar de Jennifer Garner con Ben Affleck y JLo que llenó de felicidad a Seraphina

Jennifer Lopez y Ben Affleck son una de las parejas más importantes de Hollywood, teniendo en cuenta que los actores se reencontraron luego de 20 años y anunciaron su boda a fines del 2022 y posteriormente se mudaron a una importante mansión. Además, decidieron compartirla junto a los hijos que cada uno tuvo fuera de la relación. En las últimas horas, se filtró que la ex esposa del actor de 50 años, Jennifer Garner, compartió una reunión familiar donde también estuvo la cantante, pero fue por una causa justa.

El mundo del espectáculo quedó sorprendido cuando en el año 2021, Jennifer Lopez anunció su separación de su entonces novio Axel Rodríguez. Meses después de la ruptura, los rumores que vinculaban a la diva del Bronx con una antigua pareja se hicieron más fuertes y finalmente a finales de ese año, los rumores pasaron a convertirse en certezas. Es que la actriz decidió retomar la relación con un novio que tuvo cuando tenía 30 años.

Jennifer Lopez regresó con Ben Affleck. Fuente Instagram @jlo_ben

La antigua pareja con la que decidió regresar Jennifer Lopez era Ben Affleck. La pareja de actores no dudó en anunciar su boda y en 2022 dieron el sí ante una fiesta privada. Además, la cantante de 53 años decidió ponerse el apellido de su esposo. Sin embargo, confesó que pensó en cancelar la ceremonia con el intérprete de ‘Batman’ por miedo y porque en su momento, la ruptura le había generado post traumático.

El increíble lugar donde se encontraron JLo y Jennifer Garner

En los últimos días, se dio algo particular en la vida de Jennifer Lopez y Ben Affleck es que asistieron a un evento de la hija del actor, Seraphina donde actuó en una obra de teatro. Quien también asistió fue la ex esposa del también productor, Jennifer Garner con quien tuvo tres hijos y de quien se divorció en 2018 por problemas matrimoniales. Además de Seraphina, son padres de Violet y Samuel.

En la reunión familiar, se pudo ver a Jennifer Lopez y a Jennifer Garner manteniendo una buena relación, teniendo en cuenta que se llevan bien y no tuvieron inconvenientes en compartir la sala de espectáculos en Santa Mónica, en California. La diva del Bronx lució un look discreto y estuvo acompañada de su hija Emme, y la ex esposa de Affleck un look casual. Si bien no hay hasta el momento registro de que hayan compartido algo luego, estuvieron sentadas muy cercanas.

Jenniger Garner y los hijos con Ben Affleck. Fuente Instagram @gettyentertainment

