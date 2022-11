Jennifer Lopez explica y defiende su cambio de nombre, ahora pide que le digan Sra. Affleck

El romance entre la cantante de "On the Floor" y el actor de "Daredevil" ha sido la consentida del público tras haberse reencontrado después de casi dos décadas donde estuvieron juntos. Pero esta vez ya no como novios, sino como esposos. La desición fue inesperada para los fans pero el ímpetu de estar unidos no los detuvo, ahora Jlo declara que se encuentra felizmente casada con "Batman".

A pesar de que usar el apellido del esposo puede sonar anticuado, a la Diva latina le encanta la idea de que legalmente pueda ser la Sra. Affleck y habló en una entrevista para la revista Vougue sobre cómo es su relación con el actor desde su casamiento. "La gente todavía me va a llamar Jennifer López, pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema", expresó la empresaria, quien a modo de debate, dijo que eso no significaba ser de su propiedad, sino que ella lo veía como una muestra de cariño hacía su esposo.

Aunque se rumoraba de su sepración ellos dedicieron respetar sus tiempos de trabajo Foto: Especial

También habla sobre las parejas donde el hombre es quien obtiene el apellido de la mujer "No es tradicional, no tiene romance, parece que es una demostración de poder, ¿sabes?" declaró la actriz de 53 años. Además, añade que eso no le quita valor en su empoderamiento ya que ella mantiene el control de su vida y sigue siendo independiente aunque esté enamorada.

Aunque el cotroversial romance que viven ambos famosos se vió atacado después de que la protagonista de "Made in Manhattan" se había separado de Alex Rodriguez pocos días después de volver con Affleck, ahora viven en su nido de amor en su máximo esplendor.

