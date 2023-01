Conoce los motivos por los que JLo y Emme no fueron vistas en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casó este sábado 28 de enero en una íntima ceremonia en Miami donde lo menos falto, fueron los lujos y la bueno energía. De todas maneras, no todo fue alegría en la boda ya que hubo algunos asistentes que no dejaron de notar que había dos invitados estelares que no habían asistido.

Por lo que se supo, Jennifer López y su hija Emme no fueron vistas en la celebración y todas las especulaciones salieron a la luz. Mientras el cantante y la modelo se daban el sí en Miami, la Diva del Bronx disfruto de una tranquila tarde en familia, pues fue captada compañía de Ben Affleck y sus hijos paseando por las calles de California.

Marc Anthony y Nadia Ferreira. Fuente: Archivo.

El escando en la boda de Nadia Ferreira

Lo que llamó la atención en la boda entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, fue el faltazo de su hija con JLo, Emme Muñiz. Entre las principales razones por las cuales no asistieron a la boda del cantante, tiene que ver con que la actriz y su hija prefirieron pasar una tarde en familia para ir al cine a ver una película.

Varios paparazzis captaron a Jennifer López acompañada de su hija, Emme, además de Ben Affleck y sus hijos Seraphina y Samuel, la familia fue fotografiada caminando por las calles de California, después de que arribaron al cine y esta es la llamativa razón por la que la Diva del Bronx y su hija no asistieron a la boda.

JLo y sus hijos. Fuente: Redes sociales.

Sin dudas que la celebración entre Marc Anthony y Nadia Ferreira se volvió de repente un gran escándalo por la ausencia de su hija. Lo que sí, los invitados a la boda no supieron decir si el hermano gemelo de Emme (Max) estuvo en el evento, pues en las fotografías solo se puede apreciar a JLo con su hija. En las fotos aparece la hija no binaria de la actriz y el salsero disfrutando de la compañía de su media hermana, Seraphina, con quien ha forjado un gran amistad y confidencialidad.

SIGUE LEYENDO

Nadia Ferreira, novia de Marc Anthony, nos enseña a usar un look total white ideal para el otoño

Este es el único pedido de JLo a Marc Anthony para su matrimonio con Nadia Ferreira