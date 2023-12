Niña se hace viral por "regañar" a Alexa: le pide la canción de la "Vampiresa"

En redes sociales es común que se hagan virales diversos videos de niños, adultos, animales o de momentos muy divertidos que lograron ser captados oportunamente, estos suelen estar relacionados con múltiples temas como canciones, historias conmovedoras, denuncias, parodias o imitaciones, entre muchos otros.

Así ocurrió con el video de una niña, la cual le exigió al asistente virtual Alexa, de Amazon, que le pusiera una canción llamada la "Vampiresa", de la agrupación Los Tigrillos; sin embargo, su deseo de escuchar ese tema musical se vio obstaculizado porque el programa no se la puso.

Luciana le exigió a Alexa que le pusiera ese tema musical. Foto: TikTok

Sigue leyendo:

Niño se queda sin pareja de baile y su hermana lo "rescata", internautas aplauden el tierno momento

Perrito da lección de vida y conmueve a usuarios de redes sociales: piden un hogar para él

Sin embargo este curioso momento se ha colocado como trend en TikTok y la voz de la menor de edad ya se utiliza en muchos otros videos en esa red social, además de que ha permitido que la canción de cumbia norteña se haya popularizado rápidamente entre los internautas.

Niña se hace viral por pedir a Alexa canción la "Vampiresa"

Este divertido video se hizo viral desde la segunda semana de diciembre y hasta momento no ha dejado de ser trend en TikTok. En él una menor con acento norteño, le pide a este asistente virtual que le ponga la canción de la vampiresa."Alexa apoco no puedes entender que me pongas vampiresa... Alexa pon canción vampiresa... tengo una chica que me besa que me besa, que parece una chica...", exclamó la pequeña.

Este video ha sido del agrado y ha provocado las risas de usuarios de Tik Tok y de X, antes Twitter, quienes incluso han hecho parodias con el audio y lanzado varios tuits en alusión a ese clip. Entre ellos se encuentra Edén Muñoz, el cantante de música regional mexicana.

Esto es lo que dicen los usuarios de internet sobre el video original: "Jajaja estaba viendo el vídeo y se activó mi alexa", "que bonito que invitaron a la niña a cantar con ustedes ya que cuando vi el video de ella en tik tok y ahora la bailo", "Estoy encantada con esta niña desde que vi el primer vídeo jajajaja, la más hermosa!".

En la cuenta de Paty Karely en TikTok se pueden encontrar más clips de la pequeña llamada Luciana, quien se ha vuelto famosa por sus tiernas ocurrencias e incluso por cantar en vivo con el grupo Explosión Colombiana De Ortiz Ortiz en una fiesta, lo cual también llamó la atención de los cibernautas, quienes celebraron que la niña tuviera la oportunidad de interpretar la canción.