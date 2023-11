Perrito da lección de vida y conmueve a usuarios de redes sociales: piden un hogar para él

En redes sociales se ha vuelto muy común que sus usuarios capten con sus celulares momentos de todo tipo: marchas, asaltos, accidentes, momentos duros, graciosos y muy tiernos, que luego compartan en sus cuentas. Estos pueden ser de personas o animales, y así ocurrió con un video publicado en la cuenta pixels_studios en Tik Tok.

El clip ha llamado la atención de los internautas por la peculiar escena que quedó grabada. Se trata de un peludito al que se le ve muy entretenido jugando con un envase de plástico en plena lluvia y además sobre una avenida en la que circulan diversos automóviles. En el video se observa al lomito mestizo aventando su botella al aire y yendo por ella una y otra vez.

Al perrito se le veía muy entretenido jugando pese al ambiente adverso. Foto: Tik Tok/pixels_studios

Te puede interesar:

Viral: Perrito demuestra su amor por el agua al nadar en su propia alberca

Perro irrumpe en el home office de su dueña, le muerde sus pantuflas de Monsters Inc y la arrastra por la sala: VIDEO

¿Qué opinan los usuarios de redes sociales?

Lo que más ha llamado la atención de los cibernautas es la actitud del perrito frente a su entorno, ya que si bien está lloviendo muy fuerte y las calles lucen inundadas, él no deja de jugar.y perseguir la botella de plástico. Esto ha generado diversas reacciones.

Algunos de los usuarios se conmovieron con la escena, mientras que otros se preocuparon y piden que se haga algo por el peludito, que se le busquen un hogar: "Ojalá que nadie le arrebate su alegría", "ojalá el que grabó lo pueda adoptar xq después del juego bajo la lluvia necesita una sabanita", "causa alegría y ternura verlo, pero a la vez tristeza xq está rodeado de tanto peligro", "Dios mío cuánta ternura, la verdad me aguo mis ojitos no entiendo porque hay gente que les hace maldades", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El video generó diversas reacciones, desde ternura hasta preocupación. Foto: Tik Tok/pixels_studios

El clip tiene una leyenda "A veces la vida no son lujos ni riquezas" y de fondo el tema musical "Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento", de Karol G, lo que ha llevado a los usuarios de internet a reflexionar también sobre la importancia de disfrutar cada momento y a valorar lo que se tiene. Hasta el momento tiene poco más de 31 mil "me gusta".