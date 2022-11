VIDEO | Perrito rompe la red tras tremenda actuación de “muertito” digna de un Oscar

Un perrito se ha ganado el corazón de miles de internautas, luego de que se viralizara un video donde el can aparece actuando como si estuviera muertito; la ternura del lomito rápidamente consiguió cientos de reacciones. El divertido clip, donde el animal aparece fingiendo estar sin vida, fue compartido en la popular aplicación de TikTok, una red social de origen chino donde usualmente los internautas comparten videos de baile, entretenimiento, belleza, consejos, astrología y mascotas.

Usualmente, en la plataforma china se posicionan favorablemente los videos de animales que causan ternura entre los cibernautas, como el caso del perro que se divierte actuando como si estuviera muerto. El protagonista de la grabación es un can color blanco que aparece fingiendo estar sin vida y sorprende a su dueño; además, otro lomito aparece en la imágenes tratando de revivir a su compañero, hecho que conmocionó a los internautas y les provocó aún más ternura.

Un hombre intervino en la escena para retirar el cuerpo del can. Foto: captura de pantalla.

En la grabación, que ha sido difundida en redes sociales se aprecia el momento exacto en que un perrito intenta ayudar a otro can que parece estar totalmente inconsciente debajo de una camioneta. El animal mueve a su amigo e intenta despertarlo, jalandolo, moviéndolo e intentando todo lo que está a su alcance para hacer que su amigo vuelva en sí, pero el lomito aparentemente no da señales de vida.

De pronto aparece un hombre quien ha observado la trágica escena y decide retirar al animal "muerto" para que el otro perrito no continúe sufriendo por la pérdida de su amigo. El sujeto se acerca y toma al can sin movimiento por la pata trasera, no obstante, cuando empieza a arrastrarlo el animal regresa a la vida y sale huyendo.

Al final, los dos lomitos se juntaron y se alejaron de la toma.Foto: captura de pantalla.

Diversos internautas comentaron sobre la actuación del perrito y aseguraron que el vídeo provocaba risas. "Dios mío, casi lloro … ya ni en los animales se puede creer”, “Firulay está contratado para La Rosa de Guadalupe”, “se devolvió la lagrimita que se me salió”, “ya yo estaba llorando”, “me entristecí y ahora no paro de reír”, son algunos de los comentarios que consiguió la publicación.



