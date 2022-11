¡Heroico! El momento en que policías rescatan a perrito de morir ahorcado en la GAM, lo tenían amarrado en la azotea

Todo ser vivo que se encuentre en problemas merece recibir ayuda. Fue el caso de un pobre perro que estaba amarrado en la azotea de una casa ubicada en el barrio de Cuautepec en la alcaldía Gustavo A. Madero y por un descuido resbaló y cayó quedando colgando del cuello. De inmediato, el animalito realizó movimientos desesperados para lograr zafarse y no morir asfixiado, pero falló en el intento.

A pesar de que un par de personas presenciaron los hechos, uno de ellos tocó desesperadamente la puerta de la casa para advertir la situación, no hicieron nada hasta que apareció casi de inmediato una camioneta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar las labores de rescate del can.

De la unidad se bajó primero una oficial y luego fue auxiliada por uno de sus compañeros. La situación era complicada, pero el actuar de los un uniformados supo darle respuesta. Una vez con el animal en los brazos, lo cargaron y un policía se subió al toldo para lograr desamarrar al perro. Los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad de algún vecino; como era de esperarse, el material se viralizó de inmediato en las redes sociales.

En la grabación se puede observar que durante las maniobras un habitante de la casa jala la correa del animalito de compañía, pero desiste al ver a los oficiales. Al final, pudieron salvarlo y entregarlo a sus dueños, mismos que fueron criticados de forma severa por el periodista Carlos Jiménez, pues el trato que le dan, como los vecinos de a lado a los perros no es el correcto.

"Así se cayó este perrito de la azotea en la que lo tenían amarrado sus dueños. Ahí quedó colgando. Y así llegaron estos agentes de @SSC_CDMX para salvarlo. Sucedió en Cuautepec. @TuAlcaldiaGAM", escribió en su cuenta de Instagram y habló del hecho en su programa de televisión.

¿Cuál fue la reacción en las redes sociales?

El video fue analizado desde todos los ángulos de los internautas que pudieron verlo. Unos se sumaron a la crítica del comunicador, pues tacharon de irresponsables a los dueños del can, pero también se le fueron a la yugular a las personas que presenciaron el hecho y sólo se quedaron viendo o haciendo lo mínimo para rescatarlo de su tormento y agonía.

"Aawww y se ve que otro perrito se avienta a la casa de junto... Si no pueden cuidar a los perros, no los tengan... caray!", "Gracias a esos elementos y felicitaciones a la @SSC_CDMX por tener dentro de sus filas a tan loables oficiales", "Me da coraje ver a las dos personas que no intentaron ayudarlo. Todos en algún momento la necesitamos. Que mal", "Deberían de multar a todos los que tengan perros en las azoteas sin barandales", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Los internautas aplaudieron el actuar de los oficiales (Foto: Captura de pantalla)

