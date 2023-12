Bebé metalera sorprende al entonar canción de la banda Falling in reverse: VIDEO

La aparición de niños en videos virales de redes sociales es cada vez más común debido a la popularidad de los teléfonos móviles que hacen posible que sus padre, hermanos mayores, entre otros familiares, logren grabarlos en momentos muy divertidos y especiales.

Así ocurrió recientemente con una menor de edad que al parecer fue captada por su madre mientras viajaban en el auto. La pequeña sorprendió a la mujer quien decidió grabar a la nena mientras cantaba con gran ímpetu, pero cuya apariencia es más bien angelical. Lo cierto es que la menor dejó ver otro de sus gustos, los cuales sorprendieron a los usuarios de internet.

Sorprendió con sus gustos musicales. Foto: Tik Tok

Niña la rompe en redes al mostrar su gusto por el metal

Los videos virales que involucran a niños a menudo son entretenidos y pueden ser una fuente de diversión y alegría para los internautas, ya que algunos capturan momentos llenos de ingenuidad, travesuras o ternura, momentos que, sin duda, antes de volverse públicos, deben ser analizados y aprobados por los padres, debido a los usos que se les pueden dar en internet.

Recientemente en TikTok se hizo viral el clip de una niña, quien viaja sentada en su silla de auto, vestida con un gran moño de color lila y una mochila de peluche en colores rosa y azul. Resulta que la pequeña sorprendió a su mamá al interpretar "Popular Monster", de la banda estadounidense de metal Falling in reverse, que se formó a finales de 2008 en Las Vegas, Nevada, sobre todo un fragmento de la canción en la que hay groserías.

Sin embargo, la menor la canta sin ninguna preocupación y con mucha energía, lo que también generó más de 2 mil 800 comentarios, entre ellos, "Omg a baby falling in reverse fan!! Get it girl!!", "Es que Popular Monster es un rolón", "Si escucha a Ronnie desde niña, nada puede salir mal" y "Esa niña tiene buenos gustos".