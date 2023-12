¿No puedes olvidar a tu ex? Realiza este ritual en Nochebuena y libérate de su recuerdo

Olvidar a un ex no es fácil, conlleva un proceso de duelo que puede variar de persona en persona; sin embargo, hay diferentes terapias psicológicas que pueden ayudar a las personas a transitar por ese periodo, asimilar la pérdida y permitirse sentir y aceptar las emociones que van surgiendo día a día, que pueden ir desde la rabia hasta una inmensa nostalgia.

Una de las cosas que más se recomienda para desapegarse de la persona a la que tanto se quiso y con la que quizá se hicieron muchos planes es el distanciamiento físico y emocional, es decir, evitar tener contacto con él o ella a través de redes sociales o en persona. También se sugiere que se concentren en su persona, realicen ejercicio o las actividades que siempre les han llamado la atención, así como acercarse a la familia y amigos. Sin embargo, a unos días de que sea Nochebuena, hay un ritual que puede ayudarte a soltar esa relación, descubre de qué se trata.

Haz este ritual para soltar a tu expareja y emprender nuevos caminos. Foto: Freepik

Ritual de Nochebuena para olvidar a tu ex

Si has intentando de todo para olvidar a tu expareja, pero aún sigue en tu cabeza día y noche y realmente te atormenta su recuerdo, aquí tienes un ritual que podría ayudar a libertarte de su energía, a abrirte a nuevas experiencias y enfocar tus esfuerzos y pensamientos en tu crecimiento personal y tu tranquilidad emocional. Los elementos que necesitas para realizar este ritual son los siguientes:

Un vaso o copa de cristal transparente. Agua simple

Procedimiento:

Llena tu vaso o copa con el agua.

Colócalo fuera de tu casa, en una venta o balcón.

A la medianoche arroja el líquido fuera de casa, lo más lejos que puedas.

Sólo necesitas una copa o vaso de cristal transparente con agua. Foto: TikTok

Como puedes ver es un ritual muy sencillo, en el que no debes invertir dinero, puedes hacerlo con cosas que tienes en casa, pero es importante que lo realices con fe y esperanza, con la convicción de que iniciarás un nuevo ciclo en tu vida, en el que será importante redefinir tu Identidad, ya que las relaciones influyen de manera muy importante en ella. Es indispensable redescubrirte y fortalecerte aspectos de tu vida que no estén relacionados con la relación pasada.

Recuerda que estos rituales por sí solos no son la solución, si has tenido complicaciones para superar a tu ex no dudes en tener acompañamiento terapéutico, incluso puedes realizar actividades meditación, piensa en viajes, si te es posible, eso ayuda a dejar ciertos pensamientos repetitivos atrás. Sobre todo sé paciente contigo, recuerda que este proceso es muy distinto para todas las personas.