VIDEO: joven sorprende al mostrar lo que gana en un día cantando en camiones de la CDMX

TikTok se ha convertido en la plataforma favorita para dar a conocer todo tipo de historias que no dejan de sorprender a los usuarios. Tal y como sucedió con la de Sandra, una joven que compartió la cantidad de dinero que gana en un sólo día cantando en camiones de la Ciudad de México.

Joven muestra sus ganancias cantando en camiones

Sandra compartió un video que ya tiene más de un millón de reproducciones y decenas de comentarios en los que los internautas reconocen su dedicación, pues en éste explica que comienza a trabajar alrededor de la una de la tarde y concluye a las seis, pero menos de dos horas obtuvo poco más de 200 pesos subiendo a los camiones a cantar.

Sigue leyendo: Joven se queja de su trabajo en TikTok y la despiden, usuarios se indignan

Joven revela que gana hasta mil pesos diarios cantando en camiones. Foto: Captura de pantalla TikTok @user072318802

“Ya me estaba agüitando porque como que ya iba muy feo el día, amigos, y me subí y me dieron uno de 50 y moneditas. Ya me regresó el ánimo, estoy feliz”, dijo Sandra quien en otro de sus videos detalló que en un día puede obtener hasta mil pesos. Añadió que ella escribe algunas de sus canciones y están basadas en libros ya que desea estudiar psicología.

“Hago canciones sobre libros que leo, yo voy a estudiar psicología y creo que es una gran manera de empezar. Me gusta mucho darle a la gente un aliento de esperanza, sé que no te cambia la vida verme, pero creo que es padre que es alguien te recuerde lo valioso que eres, que a veces aguantamos cosas feas por la necesidad de sentir amor”, dijo.

Responde a críticas en TikTok

El video de la joven tuvo gran impacto en redes sociales y aunque algunos internautas reconocen su esfuerzo, no ha evitado las críticas. Por este motivo decidió hacer un video en el que relata que comenzó a cantar en los camiones a los 16 años debido a que su papá perdió su trabajo durante la pandemia por Covid-19.

“No me puedo subir a grabarme mientras genero porque nadie me va dar ni un peso porque van apenar, justo, que estoy sólo videos para internet (…) Me molesta mucho que supongan cosas cuando no saben cuánto me ha costado llegar a ganar lo que gano ahorita”, indicó.