Joven se queja de su trabajo en TikTok y la despiden, usuarios se indignan

En redes sociales se popularizó un video en el que una joven compartió algunas de sus experiencias al trabajar en una cafetería. Sin embargo, la mayoría de estas fueron enfocadas en cosas que le molestan, situación que no tomó bien su empresa y después de que se hiciera viral el clip la despidieron.

Fue a través de TikTok, donde una internauta compartió la grabación que en cuestión de días casi llegó al medio millón de reproducciones. Pero lo que la joven no se esperaba era que este video llegaría a vista de sus jefes, quienes no tuvieron consideraciones y la despidieron.

La joven contó sin tapujos lo que le molestaba de su trabajo | Foto: Captura de video TikTok (@rayomcqueer_)

Joven comparte las cosas que le molestan de trabajar en una cafetería y la despiden

La tiktoker con el usuario (@rayomcqueer_) quien suele publicar contenido sobre su vida, experiencias, reflexiones, y estilo. Quiso sincerarse sobre las situaciones que vive día a día al trabajar en una cafetería en Granada, España. Principalmente se enfocó en las cosas que le molestan, entre las cuales están:

“Las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento”, “Que le llamen a su número privado en su día de descanso”, “Que la llame con su nombre los clientes”, “Cuando los clientes se quejan de los precios”, “Cuando tiene que explicar que no es mesera y los cafés no se llevan a la mesa”.

Y aunque no dijo nada contra su empresa, la cafetería tomó represalias | Foto: Captura de video TikTok (@rayomcqueer_)

La usuaria no tuvo tapujos a la hora de contar cada una de estas situaciones y luego publicar la grabación en su perfil de TikTok. No tardó mucho para que el video se hiciera viral , motivo por el cual terminó siendo despedida.

Cafetería despide a joven que se quejó de su trabajo en TikTok

Tan solo unos días después de posteara la grabación, al presentarse a su lugar de trabajo, sus superiores le tenían una noticia. Debido a que la notaron molesta e inconforme con las actividades que realizaba en su empleo decidieron despedirla. Y aunque la joven estuvo de acuerdo, no pudo dejar de expresar su enojo por el hecho de que la hicieran presentarse a trabajar pero ya no se lo permitieron.

“Efectivamente me han echado. Estoy tranquila, me da igual, no pasa nada. Resulta que el otro día fui a trabajar a hacer mi jornada y sorpresa me estaban esperando los de recursos humanos para tener una charlita amistosa”.

Señaló que está contenta a pesar de todo | Foto: Captura de video TikTok (@rayomcqueer_)

Pero eso no es todo, la compañía tenía preparado un documento con diversas imágenes que al parecer justificaban el despido de Carmen. Esto con el fin, según la tiktoker de que no hubiera represalias de su parte.

“Me dicen que tienen entendido que no estoy a gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y que necesitaban que en ese momento dejara mi puesto. Además tenían pruebas de las cámaras de seguridad que justificaban su despido”, dijo.

Tiktokers se solidarizan con ella tras despido: "No te pueden despedir así es improcedente"

Después de que compartió la noticia de sus despido, cientos de internautas se solidarizaron con la joven e incluso le recomendaron tomar acciones legales, porque a pesar de las pruebas señalaron que sí se trata de un despido injustificado.

"Los despidos no notificados con menos de 15 días de antelación son improcedentes", "Bueno en verdad creo que es improcedente porque esas faltas se deben avisar conforme las pillan y tu tienes que ir firmándolas", "No te pueden despedir así, por ley vamos, sin darte los 15 días", "no te pueden despedir así, por ley vamos...sin darte los 15 días", fue lo que escribieron algunos cibernautas.

A pesar de la situación, la joven tomó con humor lo ocurrido e incluso aseguró que fue lo mejor que le pudo pasar por “paz mental”. Y aunque indicó que tendrá que buscar otro trabajo, señaló que la realidad es que todo se alineó para que esto pasara debido a que no se sentía contenta.