Abuelita tiktokera da su famosa receta para hacer unos deliciosos limones con chamoy

No cabe duda que el ingenio y creatividad del mexicano siempre da mucho de qué hablar, y para muestra de ello no sólo están los divertidos memes que hay sobre múltiples temas como los sismos, también se puede ver en la comida, en donde por botanas y bebidas con picante no se pueden quejar, ya que hay una gran variedad.

Por ejemplo, en su cuenta de Tik Tok, Ana Lamar, una mujer de la tercera edad, quien se describe a sí misma como "enamorada de la vida y dedicada a técnicas de medicina alternativas", compartió un video en el que explica cómo prepara una botana muy acidita y picosita, que a más de un mexa le podría gustará: limones en salmuera (en conserva). Aquí te compartimos el paso a paso para aquellos días en los que tienes visitas y no quieres ofrecerles las clásica papas o cacahuates.

Ana Lamar explica cómo prepara su deliciosa botana. Foto: Tik Tok

Ana Lamar es ya todo una abuelita tiktokera, sus recetas y remedios caseros que ha compartido a través de esa red social le han servido para conseguir más de 27 mil seguidores. Recientemente, sorprendió a sus fans con una práctica botana de limones en salmuera, que generó múltiples reacciones.

Los ingredientes:

Limones eureka (la cantidad puede variar, según el número de personas )

Sal de grano

Chamoy de tamarindo

Tajín

Contenedor de vidrio

Procedimiento:

Lo primero que debes hacer es echar una o dos cucharadas de sal de grano en un frasco de vidrio, dependiendo de la cantidad de limones que quieres preparar. Cada uno de tus limones debe ser partido en cuatro pedazos, a los cuales les untarás chile de la marca Tajín. Una vez que terminaste esto, volverás a aplicar más sal de grano arriba, así como jugo de limón extra, el cual debe cubrir a todos los limones.

También debes aplicarle el chamoy de tamarindo para rematar. Los limones debes dejarlos reposar durante 15 días en un lugar oscuro para que maduren, no necesitas meterlos en el refrigerador. Alma asegura que estas botanas son excelentes para acompañar con un mezcal o tequila.

"Después de los 15 días que ya estén encurtidos, que ya estén listos, los vas a tener a temperatura ambiente... los puedes tener hasta por seis meses, es muy importante que se cubran de jugo de limón", explicó la abuelita tiktokera.

Los limones deben estar completamente cubiertos del zumo de limón. Foto: Tik Tok

Entre algunos de los comentarios que ha generado el video se leen los siguientes: "dónde se consiguen esos limones vivo en Cdmx", "Con Miguelito como quedará. Miguelito es como el Tajín pero en dulce", "Con el limón verde lo que lo amarga es la semilla" y "sabrocisimo ese limón pero acá en Monterrey N.L. comúnmente esta carísimo".