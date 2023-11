Joven se viste de Mictlantecuhtli, dios azteca del inframundo, y le niegan participar en concurso: "no es mexicano"

El Día de Muertos es una festividad mexicana que se celebra los días 1 y 2 de noviembre, y es una ocasión para honrar a los difuntos y celebrar la vida. Durante esta festividad, es común que las personas se disfracen con máscaras o pintura en la cara y el cuerpo, lo cual tiene reminiscencias prehispánicas.

En ese sentido, el caso de un joven que se vistió como Mictlantecuhtli, el dios azteca de la muerte, ha generado polémica en redes, pues le negaron la participación en un concurso. El joven había preparado su atuendo durante meses para participar en un concurso de disfraces en su escuela. No obstante, cuando llegó al evento, los organizadores le dijeron que no podía participar debido a que su disfraz no era mexicano.

El joven mexicano había preparado su atuendo durante meses. Foto: Facebook Bryan Naval

Se trata de Bryan Naval, quien argumentó que su disfraz era una forma de honrar la cultura y las tradiciones de su país, y que no tenía la intención de ofender a nadie. Sin embargo, los organizadores se mantuvieron firmes en su decisión y le negaron la participación en el concurso.

El caso ha generado un debate sobre la libertad de expresión y la importancia de respetar las tradiciones y culturas de los demás. En todas las redes sociales, los usuarios han expresado su apoyo al joven y han criticado la decisión de los organizadores del concurso, argumentando que su disfraz no era ofensivo y que debería haber sido permitido en el evento. Luego de que el caso se hiciera viral, el joven agradeció a los medios y a toda la gente que lo ha apoyado a denunciar que no lo dejaron entrar al concurso.

¿Quién es Mictlantecuhtli?

Mictlantecuhtli se representa como un esqueleto con una calavera con muchos dientes. Foto: GODS OF MESOAMERICA - MICTLANTECUHTLI

Mictlantecuhtli es el dios azteca de la muerte y de la guerra, es decir, la sección más baja del inframundo en la mitología azteca. Es uno de los principales dioses de los aztecas y es el más prominente de varios dioses y diosas de la muerte y el inframundo.

Mictlantecuhtli se representa como un esqueleto con una calavera con muchos dientes y todavía conservando los globos oculares. Se le relaciona con las arañas, los búhos, los murciélagos, la dirección norte y la hora undécima. Era el equivalente al dios maya Yum Cimil, al dios zapoteco Kedo y al dios tarasco Tihuime. Mictlantecuhtli era adorado y temido en toda Mesoamérica y su culto a veces implicaba el canibalismo ritual, con carne humana siendo consumida en y alrededor del templo.

