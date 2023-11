Tunden a Bárbara de Regil por preferir Halloween sobre Día de Muertos: "¿cuál es la diferencia?

Bárbara de Regil es una actriz que ha estado involucrada en varias polémicas en los últimos años. Algunas de las razones por las que ha sido objeto de controversia incluyen respuestas en redes sociales o comportamiento con su hija. En esta ocasión la también influencer dio otro motivo para hablar de ella.

Recientemente, Bárbara de Regil ha sido objeto de críticas por sus declaraciones sobre el Día de Muertos. En un evento alusivo a esta celebración, la actriz declaró que prefiere Halloween y que no le gusta festejar a los muertos, ya que siente que en vida es mejor llevarlos a pasear.

"¿Cuál es la diferencia? Halloween, el Día de Muertos no, a mí no me gusta celebrar a los muertos, como que siento que en vida, ¿no? En vida hay que llevarlos a pasear. Yo soy muy así, a mi mamá prefiero darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto. No, en vida", contestó la actriz a una pregunta que un reportero le hizo.