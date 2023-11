Acta de matrimonio se incendia mientras la novia la firmaba ¿mal augurio?

Imagínate que por fin llegó el día de tu boda civil, la cual has planeado por mucho tiempo y también has presumido con tus seres queridos. Todo parece marchar con normalidad; sin embargo, de pronto, cuando estás firmando ante la jueza para hacer oficial tu unión marital, ocurre algo completamente inesperado: tu acta de matrimonio comienza a quemarse.

Esto parece una broma, pero es real, le ocurrió a una mujer llamada Alejandra Frías, quien publicó en su cuenta de Tik Tok el bochornoso momento que fue captado por uno de los asistentes a su boda. El video lo compartió hace tres días con la leyenda "chale" y con el audio "Mi primera chamba", producto de la Inteligencia Artificial que se ha vuelto muy popular en esa red social.

El inesperado suceso fue grabado por testigos. Foto:

Tik Tok/mafriase

Te puede interesar:

Perrito da lección de vida y conmueve a usuarios de redes sociales: piden un hogar para él

Viral: Perrito demuestra su amor por el agua al nadar en su propia alberca

¿Cómo ocurrió el incidente?

La grabación de este insólito e inesperado momento ha generado múltiples reacciones entre los internautas. Y es que todo se debió al descuido de la jueza, quien mientras le daba a firmar el acta de matrimonio a la joven, no se dio cuenta que una de las orillas había comenzado a quemarse con la llama de una de las velas que colocaron sobre la mesa.

Al dar vuelta a otra de las hojas, se percató que se estaban incendiando y comenzó a golpearla con sus manos para controlar el fuego y también recorrió las velas. Por su parte, los futuros esposos reaccionaron con sorpresa y no pudieron evitar reírse ante el curioso accidente.

La jueza reaccionó de inmediato y logró apagar el fuego. Foto:

Tik Tok/mafriase

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales?

Este incidente no podía pasar desapercibido y aunque apenas lleva tres días de haberse subido a Tik Tok, ya suma más de 76 mil "me gusta", más de millón y medio de reproducciones y más de mil comentarios. La mayoría asegura que se trata de un mal augurio o señal sobre ese matrimonio:

-"Es señal en la boda de mis papás chocaron a dos invitados no me acuerdo que eran de mis papás pero uno se murió y el otro no me acuerdo en fin ahora".

-"Es una señal... correeeee... cuando me casé la primera.era vez el juez no llegaba, no encontraba mi vestido, y tampoco había Tortillas para la comida".

-"ES EL DESTinooooooo hablándonosss".

- "Sal de ahí buen hombre…. Es una señal!!!".

Los cibernautas vieron ese suceso como una mala señal. Foto: Foto:

Tik Tok/mafriase

-"no soy supersticioso pero mejor ya no me caso".

-"tu dile mi primera chamba, yo le llamare señales".

-"el universo da señales muy claras somos nosotros los negados".

-"Hace un siglo eso sería mal augurio".