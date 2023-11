Kit de herramientas para el hogar: estos son los utensilios que debes tener en tu hogar ante cualquier emergencia

¡Que las emergencias no te tomen por sorpresa! Si te ha pasado que la llave del lavabo se afloja o que debes cambiar el contacto de algún foco, pero nunca tienes las herramientas indispensables para poner manos a la obra, es hora de que armes un kit especial para que tengas en tu hogar y lo utilices cuando sea necesario.

Tener un kit con herramientas básicas en tu hogar te sacará de apuros, no necesitas tener la última generación de taladros o desarmadores, pero hay elementos que sí o sí necesitas para cualquier emergencia. Esto te ayudará a no gastar en herramientas por separado y no será necesario llamar a un experto, en caso de no ser necesario.

Hay herramientas que son indispensables para tu hogar | Foto: Sitio web Sodimac

Kit de herramientas que no te deben faltar en tu casa

Estas herramientas te ayudarán para que puedas arreglar, reparar, ajustar y medir de forma fácil, rápida y sencilla. Sin embargo, cuando algún arreglo dependa de la ayuda de un experto, no dudes en llamarlo, sobre todo cuando se trata de ajustes en la luz eléctrica. Evita accidentes.

Martillo

El básico de básicos. Este elemento es fundamental para colocar y extraer clavos. Te sugerimos elegir un martillo de un tamaño estándar para que sea más fácil manejarlo y guardarlo con tus demás herramientas.

Escalera

Como herramienta indispensable en el hogar, la escalera es fundamental. La sugerencia es que tengas una de 3 a 4 peldaños, para que no utilice demasiado espacio en tu casa, puedes elegir una plegable, incluso si es de ese estilo podrás adquirir la que es más alta. Nunca sabes cuándo la podrás necesitar.

Una escalera te puede salvar de muchos apuros | Foto: Pinterest

Destornilladores

Sin duda alguna, es de las herramientas que te salvará de muchos apuros. Tener en casa un kit completo de destornilladores te será siempre muy útil para armar o desarmar cualquier cosa. Elige una caja que tenga diferentes puntas.

Taladro

A la hora de elegir un taladro, considera las dos opciones existentes hoy en día: manual o eléctrico. Te servirá para perforar, atornillar y sujetar repisas, pero no olvides que también necesitarás un juego de brocas completo porque seguro lo necesitarás.

Elige un taladro manual o eléctrico | Foto: Pinterest

Linterna

Nunca sabes cuando puedes necesitar una linterna hasta que llega el momento. Escoge una de tamaño mediano pero con buena potencia. Esta te servirá si necesitas acceder a espacios muy oscuros para hacer alguna reparación. Pero considera también siempre tener pilas a la mano.

Llave inglesa

Esta llave es perfecta para ajustar muchísimas cosas. Aunque lo ideal es que tengas en diferentes tamaños, bastará con que pongas en tu kit una de tamaño estándar para que la uses cuando sea necesario.

La cinta es indispensable para medir espacios o cortar | Foto: Pinterest

Metro

El metro es de muchísima ayuda y de uso constante en nuestra casa. Y es ideal para quienes les gusta el orden y la exactitud en sus muebles o a la hora de cortar o medir algo. Puedes elegir una cinta métrica, un metro de lámina o madera o bien irte por lo último en tecnología y elegir un metro electrónico.

Otras herramientas menos indispensables que también te pueden servir

Las herramientas antes mencionadas son básicas, pero también hay otras que aunque no las uses frecuentemente también te pueden sacar de apuros en el momento menos esperado.

Burbuja de precisión

Juego de llaves

Cinta de aislar

Cuter

Clavos

Tijeras

Brochas

No puedes tener un martillo sin clavos de diferentes tamaños para usar | Foto: Pinterest

¿Dónde comprar un kit de herramientas para mi casa?

Hay decenas de opciones, para ello te sugerimos comparar precios y adquirirlas en donde más te convenga. Puedes acudir a ferreterías mayoristas y comprar las herramientas por separado o también venden kits ya armados en tiendas de auto servicio como Walmart. Otra opción es adquirirlas online en Amazon o Mercado Libre. El costo, varía pero va entre los 800 y hasta los 2 mil pesos o más.