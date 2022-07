Con pocos elementos: este es el kit de jardinería que debes tener para cuidar tus plantas

El jardín requiere de diversos trabajos de jardinería para que las plantas crezcan en óptimas condiciones. Y para que la tarea sea efectiva, es necesario contar con un kit de elementos que nos ayudarán a desarrollar una práctica sencilla. Esto será crucial para aquellas personas aficionadas que se están iniciando en el rubro.

Según especialistas, existen herramientas necesarias para el cuidado de las plantas que nos permitirán recrear su hábitat natural. Es por ello que hoy te enseñaremos cuáles son los 3 elementos que integrarán tu kit de jardinería, permitiéndote así tener un jardín saludable, con ejemplares radiantes y aromas únicos.

Cualquier kit de jardinería deberá contar con tijeras de poda debido a que controlarán el crecimiento de las plantas. Y dependiendo del tipo de ejemplar será el tipo de tijera que utilizaremos. Es que en el caso de plantas pequeñas, de tallos muy acuosos, podremos utilizar incluso tijeras de costura o minipoda. Para utilizar la tijera lo fundamental es limpiarla con alcohol antes y después de utilizarla para desinfectar. Esto hace que evite que le transmitimos enfermedades de una planta a la otra.

El sustrato ideal sí existe y cumplirá un rol crucial en lo que respecta a la jardinería. Tiene que ser lo más orgánico y fértil posible, y no solo tierra. En el caso de las plantas que están en macetas, debemos usar el sustrato adecuado para que la planta crezca fuerte y no se enferme. No es lo mismo un sustrato para planta de interior que necesita turba para retener humedad, porque son plantas por lo general selváticas, que el sustrato para cactus o suculentas, que necesitan en su composición arena gruesa de río para que sea más drenada.

Foto: Pexels

Finalmente, el tercer elemento en el kit de jardinería es el pulverizador, fundamental para las hojas de las plantas del jardín no se pongan marrones o amarillas. Es que la planta necesita humedad foliar, no exceso de riego y la manera de resolver la humedad foliar es con un pulverizador para rociar las hojas diariamente con regularidad.