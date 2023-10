Luce como millonario en la oficina: estas son las 5 reglas básicas para usar pantalones de mezclilla

Seguramente has escuchado o leído la palabra "Old money", bueno, debes saber que este es un estilo de vida y la forma en que luce una persona de estatus empresarial, sí, los millonarios. Sin embargo, en el mundo de los negocios, está mal visto que una persona de alto rango jerárquico use pantalones de mezclilla, aunque actualmente, eso se ha terminado, ya que en algunas oficinas han optado por la comodidad e incluso puedes ir con sudaderas deportivas y jeans.

No obstante, a muchos les gusta vestir con jean y lucir llamativos, aunque no todos los pantalones de mezclilla deben usarse para un día de trabajo común, ya que podrías ser un candelabro con muchos accesorios o simplemente parecer alguien que no cuida su aseo personal, aunque te hayas echado alguna loción que sea atractiva.

Foto: IG @gentlemanspriority

Por ello, a continuación te revelaremos los secretos para lucir como los multimillonarios Marck Zuckenebr, Jeff Bezos, Steve Jobs, quienes dejaron atrás los trajes de sastre y corbatas para arropar la comodidad con sus clásicos pantalones de mezclilla, sin perder el estilo en el intento, haciendo conjunto con una playera del algodón o una camisa casual y tenis.

5 reglas de millonarios para vestir mezclilla

1. Corte clásico y colores oscuros

"Lo clásico nunca pasa de moda", así es, existen hoy en día colores y cortes que regresaron al 2023 para quedarse que podrían hacerte lucir profesional y con estilo al mismo tiempo, tal como el color azul, negro, verde o vino, los cuales, son una excelente opción para usar la reglas de los tres colores para combinar tu oufit.

Asimismo, puedes elegir unos jeans clásicos, de corte recto, para imponer, aún más que los que llegan con su corte superskinny y que no tienen una buena pantorrilla qué lucir; este siempre será tu aliado.

Foto: IG @gentlemanspriority

2. Busca la simplicidad con prendas neutras

Hay lugares en los que deberás ir un poco más sobrio, de otra forma se te acabarán las opciones, sobre todo porque en un espacio como la oficina hay que mantenerse en bajo perfil; sin embargo, podrás ser bastante llamativo, con unos jeans, una playera lisa y tenis o zapatos, así darás siempre la sorpresa un viernes que quieras lucir más accesorios o una camiseta más llamativa.

Recuerda buscar las cosas más simples, eso hará que te veas más elegante y formal, y por supuesto, no cometerás errores con colores básicos y podrás combinar más fácil tus prendas.

3. Perfección: jeans con prendas elegantes

Foto: IG @gentlemanspriority

Sí, mucho se ha especulado que un blazer o un saco no puede combinarse con pantalones de mezclilla, sin embargo, eso ha terminado y ahora puedes lucir elegante con una pieza que sea elegante como una gabardina, un saco o una camisa con jeans; es decir, lo tradicional con algo profesional; balance.

No olvides que estas prendas suelen combinarse más con zapatos o mocasines, recuerda que es jugar más con algo más formal que casual.

4. Mezclilla como un pantalón formal

Cuando pienses un pantalón de mezclilla, hazlo como si te pusieras un pantalón de vestir o formal, como si fueras a una fiesta elegante y te pones tu mejor camisa, tus zapatos formales, pero con jeans al final, así conseguirás un estilo moderno y fresco.

Recuerda que los accesorios son esenciales, pero tus pantalones deben ser lo más sencillo posible; sin rasgaduras y que estén limpios, sin manchas de comida o suciedad del día a día.

5. Jeans a tu medida

Recuerda que los jeans superskinny están a la moda por temporada, y usarlos en esta época de otoño-invierno no es lo más ideal. Además, recuerda que pasarás ocho horas en la oficina y estarás muy ajustado de la entrepierna.

Foto: IG @gentlemanspriority

Por ello, trata de usar pantalones más holgados para estar totalmente cómodo y no pensar que ya te quieres ir porque tus pantalones te están ahorcando. Recuerda que si unos jeans ya no te quedan, deberás deshacerte de ellos, ya que se verá a kilómetros que no estás cómodo y que quizá puedas mostrar una imagen desarreglada y que no impresionarás a nadie.

DRV