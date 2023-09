3 cortes de cabello que gritan lujo silencioso para quienes están atrapadas en la estética old money

El cambiar de estilo cortando el cabello es un paso que para muchas significa todo un ritual ya que esta parte de su cuerpo tiene un valioso significado personal, es por ello que muchas pasan semanas e incluso meses buscando el corte de cabello que sea digno de posarse sobre su más preciada melena y con la llegada de nuevos aesthetics se ha vuelto un poco complicado elegir el corte perfecto, pero si tú eres de las que ama la tendencia del old money, aquella que evoca elegancia, lujo y sofisticación, existen algunos estilos que son perfectos para ti.

De acuerdo con las expertas, la estética old money tiende a ser más discreta, elegante y conservadora ya que dentro de ella se valora la elegancia y la sofisticación en todos los aspectos de la vida, incluyendo la apariencia personal, por lo que al adoptar un estilo de cabello clásico y bien cuidado puede transmitir una imagen de elegancia y refinamiento, a la par de que llevas un corte de cabello atemporal, lo que significa que no te verás desactualizada y esto puede ayudar a mantener una apariencia elegante y sofisticada a lo largo de los años.

Estos estilos de cabello son considerados atemporales, por lo que tienden a perdurar a lo largo del tiempo.

Fotografía: Pinterest.

¿Qué corte de cabello debo llevar según la estética old money?

Los estilos de cabello al estilo old money son tan clásicos que se convierten en un estilo versatil, adaptándose a diversas situaciones, desde eventos formales hasta situaciones cotidianas y esto facilita la transición de un entorno a otro sin necesidad de cambiar radicalmente tu apariencia; es así como la estética old money tiende a evitar la ostentación y el exhibicionismo excesivo, por lo que un estilo de cabello discreto y bien cuidado encaja mejor con esta filosofía de vida; si te has decidido a probar este estilo, aquí te muestro tres opciones de cabello con los que podrás adoptar esta tendencia.

En lo que respecta al cabello, llevar la estética old money en el cabello generalmente significa adoptar un estilo clásico y atemporal en lugar de tendencias de moda temporales o llamativas.

Fotografía: Pinterest.

Wolf haircut para verte elegante

Este estilo de corte de cabello que se ha vuelto bastante popular en la moda y la belleza en los últimos tiempos y se caracteriza por su aspecto desordenado y de capas múltiples, que evoca una sensación de cabello salvaje y natural y es tan versátil que puede adaptarse a diferentes tipos de cabello, desde cabello liso hasta rizado y aunque está asociado con una estética moderna, también puede adaptarse fácilmente a una apariencia clásica y atemporal ya que las capas desiguales y el aspecto despeinado pueden ofrecer un aspecto natural y relajado, que es coherente con la imagen del old money que valora la sofisticación sin esfuerzo.

El Wolf Cut tiende a ser un corte de cabello de bajo mantenimiento, ya que su aspecto desordenado es parte de su atractivo.

Fotografía: Pinterest.

Estilo shag haircut para una apariencia sofisticada

Este estilo es un corte de cabello que se caracteriza por capas desordenadas y puntas texturizadas que puede ser adaptado para crear un aspecto clásico y atemporal ya que generalmente requiere un mantenimiento mínimo, lo que refleja la actitud relajada de las personas old money hacia su apariencia y evita la ostentación y el esfuerzo excesivo. De la misma forma, puede añadir un toque de sofisticación y estilo a la apariencia general, sin ser demasiado llamativo, así mismo es bastante fácil adaptarlo a cualquier ocasión ya que depende de como lo peines, será la apariencia que adoptará.

El shag haircut tiende a tener un aspecto desenfadado y despreocupado, que puede ser atractivo para aquellos que desean una apariencia más relajada y menos estructurada, sin sacrificar la elegancia.

Fotografía: Pinterest.

Clavicut haircut que es fácil de peinar

El corte de cabello clavicut se refiere a un estilo en el que el cabello tiene una longitud que llega aproximadamente a la altura de la clavícula y es altamente valorado en el mundo del old money debido a que tiene una longitud que generalmente se considera clásica y atemporal y es perfecto para quienes están buscando un corte ni demasiado corto ni demasiado largo, dando así una apariencia más conservadora y equilibrada, de la misma forma, puede ser fácilmente estilizado de diferentes maneras para adaptarse a diversas ocasiones, lo que lo hace práctico para quienes se encuentran corriendo todo el tiempo.

Este corte de cabello generalmente no requiere un mantenimiento excesivo y se puede mantener con relativa facilidad.

Fotografía: Pinterest.

Sabiendo esto, es importante que recuerdes que la elección del estilo de cabello es una decisión completamente personal y debe reflejar tus propias preferencias y comodidad, sin importar las tendencias que se encuentren vigentes, siempre es esencial seleccionar un estilo de cabello que te haga sentir segura y cómoda en tu propia piel.

