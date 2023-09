¿Seco, teñido o graso? Así debes cuidar tu melena según tu tipo de cabello

¿Qué tanto conoces sobre tu cabello?, aunque para muchas personas sólo se puede hablar de la melena para indicar si está larga o corta y lacia o rizada, lo cierto es que el pelo esconde muchas otras características que varían de una persona a otra y que a la vez son las que determinan cómo cuidarlo tanto a la hora de limpiarlo, al aplicar productos e incluso para peinarlo. Y es que todo lo anterior resulta como una pieza clave que nunca se debe de dejar pasar por alto para ayudar a la cabellera a siempre verse radiante.

Si bien algunos de los cuidados básicos es no peinar el cabello mojado, aplicar productos adecuados, no exponerlo con demasiada frecuencia al calor o a procesos invasivos y dañinos como la decoloración, lo cierto que hasta en el pelo sano se pueden presentar cambios naturales que son señal de alarma para comenzar a mejorar los cuidados. Seguramente alguna vez te has encontrado con el frizz, las puntas abiertas, el cuero cabelludo graso sin importar si tu melena es "virgen" o ha pasado por distintos procedimientos.

Si tu cabello está demasiado procesado, ¡aléjalo del calor! (Foto: Pexels)

¿Pero cuál es la mejor manera de cuidar el cabello? Esto dicen los expertos

A través de su cuenta de Instagram el estilista Chris Cuida tu Cabello compartió los trucos infalibles con los que puedes presumir o recuperar una cabellera sana en la que la suavidad, el brillo y la hidratación se harán presentes todo el tiempo, pero antes de conseguir los resultados es importante reconocer qué tipo de cabello tienes y así determinar cuál es la mejor forma de cuidarlo y a continuación te contamos todos los detalles.

¿Cómo cuidar el cabello seco?

De acuerdo con el experto en belleza y bienestar de la melena, quienes tienen el pelo seco deben de tener mucho cuidado a la hora de bañarse o lavarlo, pues pequeños errores en la regadera pueden empeorar el estado de salud. Es por ello que el consejo es "utilizar el agua menos caliente y usar acondicionador".

¿Qué hago si tengo el pelo teñido?

En este caso, es importante que se utilicen "productos para el cuidado del calor y usar protector térmico", algo con lo que no sólo se evitarán daños en la melena, sino que también ayudará a que el tinte dure más tiempo.

¿Cómo luce tu cabello? (Foto: Pexels)

¿Cómo me cuido si tengo el pelo graso?

El cabello graso es uno de los problemas más comunes entre hombres y mujeres y aunque existen todo tipo de remedios caseros y trucos para evitar que la grasa haga que el pelo luzca pesado y sucio, para el experto y creador de contenido, el mejor consejo para personas con estos casos es lavarlo todos los días para evitar esa formación de grasa que puede ser un dolor de cabeza para muchos.

¿Cómo cuido mi cabello si lo tengo demasiado procesado?

Si tu tipo de cabello es el que está demasiado dañado a causa de los tintes, las decoloraciones o los permanentes, debes de tomar en cuenta que el descanso es indispensable y con ello no sólo nos referimos de todo lo anterior para darle paso a los tratamientos de cuidado, sino también a pequeños detalles a la hora de estilizar la melena. Uno de ellos es que hay que "evitar la plancha y la secadora por un tiempo".

¿Cómo cuidar el pelo decolorado?

Por último, quienes tienen la cabellera demasiado decolorada deben de tomar en cuenta que antes de llegar al pelo muerto y a tener que cortarlo como medida extrema, aún se puede salvar pero siempre y cuando se recurra a los trucos de belleza de los expertos. Sobre ello, Chris cuida tu Cabello advierte que es importante "usar tratamientos ricos en lípidos y proteínas".