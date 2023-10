Además de su arquitectura, gastronomía y rincones que no dejan de sorprender, la Ciudad de México resguarda un sinfín de historias que logran hacerse virales en redes sociales despertando todo tipo de sentimientos entre los internautas. Como la de “Juanito”, el dueño de un puesto ambulante de carnitas que brinda ayuda a adultos mayores dándoles trabajo en su negocio.

“Ya muy difícil a esa edad los contratan, aquí nos ayudan y nos enseñan con la experiencia que tienen, hemos aprendido y mejorado un poquito más”, dijo el dueño del negocio para “En mi barrio se come chingón” que compartió el video en TikTok que se hizo viral de inmediato donde usuarios lo felicitaron por la iniciativa al contratar a personas de la tercera edad.

Vendedor contrata a personas de la tercera edad

Francisco Chávez, de 62 años, es una de las personas de la tercera edad contratadas en el puesto de carnitas desde hace cuatro meses y se dijo contento con su puesto en el local ubicado en el tianguis de la avenida Plutarco Elías Calles y Municipio Libre en la colonia Portales de la Ciudad de México.

“Aquí me aceptaron y me dieron la oportunidad de desarrollar un poco lo que sé (…) Me siento muy asusto con mis compañeros porque es un buen trato, un buen ambiente, tratamos de llevarnos todos muy bien, cooperamos entre todos”, dijo Francisco, que el clip aparece colgando algunos de los anuncios, barriendo, picando cebolla y anunciando parte de los productos que ofrecen.

Junto él trabaja Graciela Villaseñor, de 69 años, quien trabaja en el negocio de carnitas desde hace tres años y medio: “Estoy muy asusto aquí con Juanito que me dio la oportunidad de trabajar”. Los comentarios no se hicieron esperar y además de expresar su gusto por este platillo mexicano, usuarios también felicitaron al dueño del negocio por ayudar a los adultos mayores.

“Yo no sé porque hacen a un lado a la gente mayor, son los más responsables, los más movidos y siempre están al cien”, “Que tengas mucho más trabajo y gracias por aceptar a los abuelitos”, “No manches, Juanito, te vas a ir al cielo”, “Se te va a multiplicar el trabajo”, “¡Qué pare! Hay que apoyar estos negocios”, “A veces olvidamos que todos llegaremos a esa edad, ser empáticos y apoyar al adulto mayor” y “La suerte y bendiciones serán siempre para ti”, fueron algunos de los mensajes.

