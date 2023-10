VIDEO: graban a mujer mientras lava su ropa sucia en el Paseo de Santa Lucía en Monterrey

Una mujer fue captada in fraganti cuando aprovechó para lavar su ropa sucia con el agua de la fuente del Paseo de Santa Lucía en Monterrey, Nuevo León. Esta acción fue grabada por una persona con la cámara de video de su celular quien alejada a una distancia considerable para evitar ser descubierta, logró capturar el momento.

El video fue compartido en las redes sociales cuando la mujer ocupó uno de los escalones de la fuente donde con jabón en mano talla un pantalón mientras aprovecha la caída del agua de la cascada de una de las fuentes, la cual está ubicada a un costado del Museo de Historia Mexicana.

La mujer aseguró no tener casa. Foto: Captura de pantalla

¿Qué llevó a la mujer a lavar sus prendas en el Paseo Santa Lucía?

La mujer fue identificada como Ilda Carolina Mijares García de 26 años de edad, de acuerdo con lo que reportó el diario "El Norte". La protagonista de esta historia fue interceptada por la policía quien le pidió que se alejara del sitio público ya que no es un espacio dedicado para realizar este tipo de actividades.

Ilda Carolina indicó que no era la primera vez que ocupaba una de las fuentes del Paseo de Santa Lucía para tallar su ropa, debido a que señaló "no tengo casa", esta situación la condujo a usar el agua del espacio público. La mujer declaró a la prensa local que por estar involucrada en un pleito familiar relacionado con la herencia de una casa, no cuenta con vivienda.

La mujer tendió parte de su ropa limpia en una maceta. Foto: Captura de pantalla

¿Su acción le mereció algún tipo de sanción administrativa?

Al respecto, la mujer que lavaba la ropa dijo que explicó a los policías que le solicitaron que dejara el sitio, que sí tiene familiares, pero no puede verlos y por consiguiente no puede solicitarles su apoyo por la pugna hereditaria.

De acuerdo con las autoridades locales, el agua que tienen las fuentes es tratada con químicos, por lo que su uso se limita para solamente ser parte de las fuentes, ya que puede ser perjudicial para exponerse al ser tocada por las personas.

La mujer no fue arrestada y solamente la policía la exhortó a que dejara de realizar la actividad. Ilda Carolina Mijares se retiró de las fuentes del Museo de Historia, mientras quitó otras prendas de ropa que había dejado colgadas para que se secaran en las macetas del lugar.

