"Si quiero soy mujer": la realidad detrás del controvertido video del pleito en el Metrobús

La difusión de un video en donde se observa a dos mujeres discutir por el adecuado uso del espacio exclusivo en el Metrobús de la Ciudad de México detonó este lunes un intenso debate en las redes sociales respecto al objetivo de esta medida, la cual no siempre se cumple por los usuarios.

Todo inició cuando una pasajera de este transporte público grabó el momento en que confronta a otra usuaria por defender la permanencia de dos hombres en la zona reservada para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad. Ante lo cual la mujer aludida defendió el "derecho" de estas personas ya que "el señor es mi marido, somos una familia. Respeta a una familia", se excusó.

"Mi educación está en defender a mi familia"

La discusión fue grabada por una usuaria inconforme. FOTO: Especial

Al parecer la mujer viajaba acompañada por su esposo e hijos en la zona del vagón reservada para el uso exclusivo de las mujeres, por lo que una de las pasajeras decidió cuestionar esta conducta contra el reglamento interno del transporte: "No tiene en cuenta que estos son los asientos reservados para las mujeres. Tenemos que dar el ejemplo", le argumentó.

Este hecho detonó el enojo de la usuaria quien comenzó a excusarse, lo que detonó el inicio de un intercambio de palabras. La pasajera inconforme le pidió que leyera el reglamento para el uso del transporte público para comprender de qué le estaba hablando, sin embargo, la mujer le respondió a la defensiva: "No tengo que leer nada, soy licenciada y no me vas a venir a enseñar nada (...) mi educación está en defender a mi familia".

"Si quiero soy mujer", la respuesta de uno de los hombres

El hombre que terminó implicándose en la discusión. FOTO: Especial

En medio del debate que se originó al interior de una de las unidades del Metrobús de la CDMX, uno de los pasajeros que se encontraba sentado en la zona exclusiva para las mujeres se implicó en la discusión y señaló a la usuaria inconforme de estar grabando todo, lo que representaba un acto de acoso.

El mismo sujeto excusó su permanencia en la zona no permitida para su género apelando a la libre expresión: "Hay una cosa que se llama derecho a la libre expresión y uno es libre de escoger el género que quiere ser, si yo quiero ser mujer en este momento, voy a ser mujer. ¿Entonces por qué me molestas? Soy mujer", respondió a la usuaria que grababa cada detalle del cruce de palabras.

Ante esta respuesta, y la evidente negativa del hombre a cambiarse de lugar, otras pasajeras que presenciaban la escena pidieron a la usuaria inconforme que no insistiera en el asunto ya que "no valía la pena" seguir debatiendo con personas que no comprendían el trasfondo de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando decidió cortar la grabación.

Video detona reacciones divididas en redes sociales

El video se volvió viral en redes sociales. FOTO: Especial

Una vez que el clip fue compartido en redes sociales se originó un intenso debate entre los internautas, quienes con decenas de comentarios reaccionaron de manera dividida a lo acontecido en la unidad del Metrobús. Hubo quienes defendieron los argumentos de la usuaria inconforme, sin embargo, también fueron muchos los que apoyaron la decisión de la mujer de insistir en que los hombres permanecieran en el área exclusiva de las mujeres.

"Que bueno que le dijeron sus cosas, hombres y mujeres somos iguales y no debería haber nada exclusivo para nadie"; "Favorecen la segregación de género y se dicen una ciudad 'progresista', si la persona no está acosando a nadie ¿por qué deben sentirse agraviadas?, vaya tontería, encima las acosadoras se dicen las víctimas, mientras hostigan a una familia" y "¿Cómo es posible que en Ciudad de México hayan vagones y Metrobús solo para mujeres? Que alguien me lo explique", han sido solo algunos de los comentarios de quienes se mostraron a favor que los hombres también puedan viajar en las zonas exclusivas del transporte público.

"El resultado de personas que sólo piensan en su comodidad y no respetan las normas que garantizan el bienestar colectivo. Y también de una autoridad que tolera estos actos, no hace cumplir las normas y fomenta la impunidad"; "Ahí es muy simple ni se tiene que discutir, solicitas al operador que detenga la unidad por la invasión y que el policía lo baje le ponga su multa"; "Jajaja la excusa del chavo. 'Si yo quiero ser mujer en este momento, voy a serlo' Que falta de respeto. 'Solo para adjudicarme los derechos de la mujer' y que por cierto nada tiene que ver con derechos de expresión. Que ignorante es la sociedad", fueron algunas de las respuestas de aquellos que defendieron a la pasajera quejosa.

¿Qué dice la ley sobre el respeto a los espacios públicos destinados a las mujeres?

Si un hombre viaja en los espacios exclusivos del Metrobús puede ser acreedor a una multa. FOTO: Especial

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, los hombres tienen prohibido viajar dentro de zonas exclusivas destinadas para las personas con discapacidad, niñas y niños menores de 12 años y mujeres.

Si un hombre viaja en este espacio exclusivo puede ser acreedor a una multa y las sanciones para los infractores están establecidas en el artículo 5 fracción IV, y en el artículo 26, fracción I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

"El uso exclusivo de vagones está señalado en el Reglamento de Movilidad de la Ciudad de México y su invasión, en este caso por parte de los varones, está sancionado por la Ley de Cultura Cívica (Artículo 29, Fracción XI y Artículo 31); la sanción va desde una sanción monetaria hasta 25 o 36 horas de arresto o de 12 a 18 horas de trabajo comunitario", se lee en el reglamento.

