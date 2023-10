¿Qué significa tener juanetes? Este mensaje te manda tu cuerpo cuando aparecen, así puedes quitarlos

Existen diversos padecimientos que pueden ser hereditarios o degenerativos, y uno de ellos que pocas veces se le brinda la atención necesaria es al de los pies, específicamente la salida de un juanete en una parte fundamental del cuerpo para poder movernos y trasladarnos a donde deseemos.

De hecho, esta deformidad en el pie afecta al 20 por ciento de la población española entre 18 y 65 años, sobre todo en mujeres, esto de acuerdo con lo emitido por la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo; y aunque a nivel médico tiene una razón de ser, también existen otro tipo de planteamientos como la descodificación que indica que este padecimiento también se relaciona con las emociones.

Un juanete, médicamente conocido como hallux valgus, refiere a una desviación lateral del primer dedo del pie hacia el resto de los dedos, lo cual provoca una prominencia de la cabeza del primer metatarsiano, lo que genera que exista un angulado entre dicho hueso con la primera falange del dedo gordo.

De hecho, se dividen en tres tipos de juanetes: el leve, donde el ángulo de la articulación metacarpofalángica es menor a 20 grados; el moderado que refiere a un ángulo metacarpofalángico oscila entre 20 y 40 grados, y el grave que hace énfasis al ángulo en la articulación de la falange primera del dedo gordo y el primer metacarpiano es mayor a 40 grados.

FOTO: QUIRÓNSALUD

Pero ahora en redes sociales llamó la atención un video en donde se brindan mayores detalles sobre el estudio y relación de este padecimiento con la biodescodificación, indicando que se trata de un complejo que proviene desde que el feto se está formando.

El usuario de TikTok @erikariasbio1 compartió un video en donde señala que los juanetes están relacionados con una etapa de la vida intrauterina en donde inicia este conflicto y que refiere a la rigidez que podemos sentir de alguien o de alguna situación, así como la falta de compromiso en la vida.

“Podemos traducirlo a una falta de compromiso…puede ser que no seamos comprometidos hasta que esté completamente convencido; de hecho, se podría tomar como que estamos intentando crear un nuevo dedo para poder plantarme con compromiso en algo que no me gusta”, indica el tiktoker, dedicado al estudio de la biodescodificación.