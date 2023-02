Dos perritos consiguieron lo que ningún humano: subieron a la pirámide de Chichén Itzá y nadie los detuvo

Dos perritos se volvieron virales en redes sociales luego de que algunos internautas compartieron un video donde se observa a los lomitos escalar la pirámide maya de Chichén Itzá, en Yucatán. Ante el asombro de turistas que se encontraban en la zona, los canes no fueron interceptados por elementos de seguridad y consiguieron subir los 91 escalones de la zona arqueológica protegida. Decenas de personas aprovecharon la situación para bromear sobre la hazaña conseguida por los animales, ya que hace unos días, el pasado fin de semana, un hombre fue apaleado al tratar de hacer lo mismo.

A través de los comentarios que recibió el clip, usuarios de redes sociales recordaron que el pasado 29 de enero un turista burló la seguridad de la zona arqueológica, pero al tratar de subir a la pirámide fue abucheado por los demás visitantes, e incluso recibió algunos golpes; no obstante, contrastan que en la nueva grabación los perros aparentemente consiguieron subir a la cima del recinto sin que nadie, ni siquiera las autoridades locales, hicieran algo por evitarlo.

El nuevo material audiovisual fue compartido originalmente por la cuenta de Twitter CBS News. En tan solo 22 segundos se aprecia el momento exacto en el que los dos perritos comienzan a trepar los escalones de la pirámide. Los animalitos escalaron rápidamente y en los últimos segundos del clip aparecen en la cima del recinto, desde la cual es visible toda la zona arqueológica protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Lo que más resalta de la grabación es que, en ningún momento, autoridades locales, o turistas, trataron de evitar la hazaña de ambos lomitos, quienes al final lucen contentos tras haberse divertido subiendo los 91 escalones.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer mayor información sobre los hechos, por lo que se desconoce cómo ingresaron los perritos a Chichén Itzá, igualmente, no se sabe qué fue lo que pasó luego de que terminó el clip y sí los animales quedaron al resguardo de las autoridades locales. Cabe mencionar que durante la grabación no es visible sí los lomitos tienen collar de identificación, pero sí se observa que ninguno de los dos porta un arnés o una correa.

Los animalitos burlaron la seguridad de la zona. Foto: captura de pantalla.

Turistas que intentan subir la pirámide de Chichén Itzá casi terminan linchados

En días previos, el pasado 29 de enero, trascendió que un extranjero consiguió subir hasta lo más alto del edificio prehispánico, pero a los pocos segundos fue alcanzado por los custodios del INAH, quienes lo invitaron a bajar y se lo entregaron a la Policía Municipal de Tinum. A través de grabaciones, difundidas en redes sociales, se observa que cuando el turista bajo del recinto fue recibido a palazos por otras personas que se encontraban en la zona.

Anteriormente, el pasado 21 de noviembre de 2022, otra extranjera, de nacionalidad española, también consiguió burlar la seguridad de la pirámide y subió varios escalones de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Cuando las autoridades se percataron de inmediato la bajaron del recinto y visitantes que se encontraban en la zona la abuchearon y la agredieron físicamente.

SIGUE LEYENDO

El momento en que un torbellino de arena sorprende a los visitantes de la pirámide de Kukulcán | VIDEO

Nuevos hallazgos arrojan que los Itzáes conquistaron Kulubá con ferocidad

Equinoccio de primavera: ¿Por qué baja la serpiente emplumada por la pirámide de Chichén Itzá?