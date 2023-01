Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 25 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 25 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Juega tu suerte a tu favor, estás en tu punto más algido Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, aprende a disculparte y pedir perdón a esas personas que en algún momento heriste o trataste con desprecio.

Un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la dañan y va creando una bomba de tiempo.

Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y si le trabajas mucho al gym y dieta podrías recuperar el cuerpazo criminal que te caracteriza.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si tu relación va en declive pon todo en una balanza, y ve que ha habido más y ahí encontrarás la respuesta.

Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que este jamás se acaba solo cambia de aparador, así que te valga maíz, no tengas miedo a enamorarte y volver a intentarlo, si fracasas no pasa nada, el mundo está lleno de fracasos aquí los valientes son quien no se detienen y siguen creyendo en ese sentimiento.

Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen cambios en el trabajo, ya que habrá mucho estrés por carga de trabajo. Te encanta el billete y sabes que la miseria no es lo tuyo, no te preocupes te va a caer un dinero extra que te ayudará mucho en una deuda que te ha quitado el sueño en las últimas semanas.

Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la tiznada a esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la fregada, no naciste para vivir de rodillas, sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado.

¿Cómo le irá a Géminis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aguas con tu trabajo, ya que hay un ambiente algo tenso por chismes y malos entendidos, dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede.

Ten cuidado en quien confías, por el hecho de que viene una traición de una persona muy importante para ti, te va a dar donde más te duele.

Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas pues te dañan mucho y desvaloran.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu "pior es nada".

Vienen cambios de última hora en el amor, si no tienes una relación podría aparecer de repente una persona en tu vida que cumplirá con todos esos requisitos que necesitas. No esperes que Dios o la vida te pongan en una situación más dura para que reacciones y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor.

¿Cómo le irá a Leo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, siempre que busques amor cometerás errores, ya que terminarás equivocándote o terminando con cualquier miércoles, necesitas no desesperarte y esperar el momento oportuno para iniciar una relación, aprende a quererte y amarte como persona antes de amar a alguien más.

No es momento de mendigar cariño y amor por nadie, sino de sentirte lo suficiente para tener a quien se te dé tu gana.

Confía más en tu pareja y manda a la tiznada a quien te estorbe en el logro de tus objetivos. Cuidado con chismes de vecindad.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes una relación, discusiones se manifestarán por inconformidades en toma de decisiones.

Es momento de aprender las lecciones de vida y de enfocarte en lo que vale la pena, tienes que preocuparte por hacer más dinero y por invertir en cuestiones que de dejen algo de provecho.

No descuides tanto a tu familia, recuerda que son quienes siempre estarán a tu lado y te sacarán de las broncas échale muchas ganas y trata de pasar más tiempo con ellos y mostrarles tu cariño, a veces te sienten distante.

¿Cómo le irá a Libra en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si en estos momentos de tu vida no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a las otras personas con las que has estado, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, ya que existen muchas posibilidades de iniciar una relación plena y duradera.

Te enamoras muy rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, eres como un animalito que con un poco de atención eres fiel, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar, porque te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no permitas que nadie te dañe, ponte las pilas y cambia de actitud pesimista que si te lo propones puedes lograr muchas cosas.

Que no se te olvide quién eres y lo que quieres lograr, la vida te va a compensar todo lo que te debía en el pasado y eso caerá en tus bolsillos.

Ten cuidado con la manera de hablar y reaccionar, eres una persona bien directa y sin pelos en la lengua y eso a veces no le parece a la gente, puedes llegar a lastimar a personas que realmente son muy importantes para ti

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar, ya que la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado.

Si tienes una relación, debes tener cuidado con mentiras y engaños porque eso va a traer una bomba de tiempo que cuando explote va a salpicar a personas que no tenían vela en el entierro.

En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, amores de una noche se hacen presentes y con ellos la posibilidad de entablar una nueva relación en caso de estar soltero o soltera.

Recibirás algunas propuestas laborales y buscarás la manera de cambiar de trabajo por algo mucho mejor y que te deje más ganancias.

Momento de que pienses en tu presente y te olvides un poco de tu futuro, vive el momento y disfrútalo al 100, no es momento de preocupaciones tontas sin sentido que no te conducen a ningún sitio.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no permitas que comentarios tontos de otras personas te pongan de mal humor, debes de tener la mente directo a tu objetivo y no perderlo de vista, puesto que comenzarás a ver los resultados más pronto de lo que te imaginas.

Es momento de pensar en ti y de darte ciertos gustos que no te dabas, el dinero se hizo para disfrutarlo y si le has trabajado mucho es momento de cosechar lo que has sembrado.

Cuídate de persona de ojos claros quien desea dejarte en mal y poner obstáculos en tu vida para que no logres lo que quieres y deseas. Tus números de suerte son el 14, 15 y 27, aprovéchalos, ya que traerás mucha suerte en juegos de azar.

¿Cómo le irá a Piscis en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

