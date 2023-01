Horóscopo Chino fin de semana, así será la suerte de los signos del zodiaco el 21 y 22 de enero

El Horóscopo Chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. Este año 2023 corresponde al Conejo por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo durante los 365 días del calendario solar.

El 22 de enero inicia el año nuevo lunar chino que este 2023 será el del conejo, por lo que de aquí a esa fecha habrá una energía doble que traerá gran revolución a cada uno de los signos, es momento de estar alerta de los peligros y advertencias pero sobre todo hay que aprovechar las energías para percibir las oportunidades.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Los asuntos económicos no serán muy buenos para ti este año, por lo que debes ser cuidadoso si decides iniciar un proyecto o invertir, pues pueden venir ciertos reveses para tu economía. Trata de no desesperarte en esos momentos y se abrirán nuevas oportunidades.

Este año del Conejo de Agua vendrán oportunidades para un nuevo amor, pero debes tomar las cosas con calma, disfrutar el momento y no arrebatar tus sentimientos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

El éxito llegará este 2023, será un año mucho mejor de lo que pensabas y las oportunidades llegarán en formas que no imaginabas como la inversión en un negocio o la compra de algo exitoso.

Es el momento perfecto para comprar una casa o alguna propiedad de tu interés, pero antes realiza una buena investigación para evitar sorpresas o un mal momento. Prepárate para cambios positivos dentro de tu ambiente económico.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

El cosmos se alinea a tu favor y tendrás coraje y disposición para enfrentar cualquier situación que surja; vas a tener buena salud así que no te preocupes por aquellos achaques que has sentido últimamente.

El año nuevo lunar te podrá te traerá la claridad para poner fin a aquellas cosas que no habías dejando pendientes y debes ponerles un punto final y sea una relación que no avanza o un negocio.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Vivirás encuentros positivos que te ayudarán a salir de situaciones que te generan dudas o te hicieron pasar momentos bochornosos en el pasado. Es tiempo de cosechar éxitos.

Se discreto y no comentes tus planes con todo el mundo para evitar envidias de personas negativas que no deseen nada bueno para ti.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Guíate por tu intuición te ayudará a lograr una buena racha económica y además te dará la oportunidad de dar ese paso que necesitas para salir del estancamiento económico, laboral y también en el plano sentimental.

Una energía positiva te hará sentir renovado y te impulsará a no quedarte callado cuando todos a tu alrededor están esperando que hables.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

El freno que te hacía sentir inseguro para atreverte a hacer todo lo que te propones te lo quitarás de encima, disfruta la vida al máximo pues saldrás delante y victorioso. Cuídate de las envidias porque muchos ojos estarán sobre ti.

Tienes una racha en cuanto a salud, así que no descuides tus prioridades y enfócate en cumplir tus metas.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Se fortalece una etapa económica que desde hace tiempo proyectaste, verás que las responsabilidades que has adquirido tendrán frutos positivos.

Recuerda que el respeto hacia los demás es clave para que tengan confianza y respeto hacia ti, descubres el valor que tienes por ti mismo y aprecias que eres mejor de lo que pensabas.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Las desilusiones y desencantos quedan en el pasado, es momento de vivir alegrías y felicidad, pero evita discutir con personas que no valen la pena y sólo buscan desestabilizarte, pues sólo perderás el tiempo y no lograrás nada bueno.

Eres constante y eso te dará frutos a corto plazo por lo que enfócate en tus metas y verás resultados muy pronto.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Vas a estar muy contento y alegre te favorecerá la suerte pues pasarán cosas buenas que ni te habías imaginado, los temores que te imponías solo quedarán en el pasado.

Te llega una oportunidad de cambiar de residencia, prepárate para que no te agarren desprevenido, todo lo que ocurra será bueno para ti, así que no temas.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No será el mejor fin de semana de tu vida, pero no temas pues si miras todo con energía positiva podrás sacar provecho y sortear esa racha, por lo que salta hacia adelante y sigue con lo que te has planteado.

Un regalo hermoso llegará a tu vida, prepara tu energía para que lo disfrutes, lo mismo que a tu familia.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tendrás una buena racha en lo sentimental y lo económico pero deberás enfrentar una decisión que puede acarrear algunos pesos sentimentales o emocionales, así que cuida los apegos.

En el trabajo lleva las cosas con diplomacia, así evitarás malos ratos y tendrás oportunidades nuevas para la próxima semana. Alista ese proyecto que tienes en mente.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Las cosas se han retrasado un poco pero eso no quiere decir que no llegará todo lo que planeaste para este año del conejo, solo ten firme tu pensamiento y enfócate no es necesario que cambies tus planes.

