El Sol arrancó el Acurio y por fin Mercurio dejó de ser retrógrado por lo que todos los signos del zodiaco tendrán una etapa de apaciguamiento y los canales de comunicación que se habían cerrado volverán a abrirse para que tengas oportunidad de ejecutar todos tus planes y lo que estabas esperando este 2023.

La astróloga Mia Astral nos explica que esta semana tenemos además un stellium en Acuario que se trata de nuevas experiencias, menos apego al pasado, nuevas soluciones a viejos problemas y romper nuestras propias reglas, así que es tiempo perfecto para dejar de lado todo aquello que nos molestaba.

El Sol en Acuario, así afecta a los signos del zodiaco HOY 24 de enero

Tauro

Atrévete con todo lo que el destino te depare y actúa con firmeza, sin perder de vista tus objetivos, por muy largo que sea el camino para conseguirlos. Ya sabes que tu constancia puede con todo.

Aries

Si la vida te somete a cambios, no te resistas y déjate llevar, porque serán positivos. Disfruta y aléjate de los malos rollos que puede haber a tu alrededor. En el amor, tus sueños pueden hacerse realidad.

Leo

No seas tan impulsivo en tus decisiones y no dejes que tu optimismo te falte. Comprobarás que pronto llega a tu vida una carga de energía muy positiva. La buena relación con tu familia te hará sentir bien.

Cáncer

Tienes que saber decir no para evitar verte envuelto en compromisos que no deseas y que te van a pasar factura. Te vas a relacionar con espontaneidad y buscarás el contacto con los demás. Puedes hacer nuevas amistades.

Géminis

Intenta mantener a flote tu optimismo, sin dejarte arrastrar por pensamientos negativos porque pronto vas a solucionar algo que te preocupa y te vas a quitar un gran peso de encima. Disfrutarás complaciendo a las personas que quieres.

Virgo

Los buenos aspectos de Mercurio serán una gran ayuda para llegar a acuerdos favorables para ti, y, si lo necesitas, para dar un giro a tu vida laboral con muchas posibilidades de éxito. El amor te dará motivos para sonreír.

Libra

No dar tantas vueltas a las cosas será la clave para que estés contento y valores lo que tienes. Hoy aflorará tu lado más atrevido. Vivirás un día mágico en el que puedes conseguir lo que te propongas.

Sagitario

Deberías frenar tus impulsos para no actuar ni tomar decisiones ciegamente. Ahora es el momento de pensar las cosas con calma, para conseguir el máximo provecho de cualquier oportunidad que pueda surgirte.

Escorpio

Aunque te cueste, cierra tareas pendientes o situaciones que no están resueltas, para que puedas empezar nuevos proyectos con una base sólida y con la seguridad de que conseguirás buenos resultados.

Acuario

Felicidades. El Sol en tu signo te protege y te empuja a dar un cambio de rumbo a tu vida. Tu vida sentimental estará sujeta a innovaciones y cambios favorables, y vivirás situaciones emocionantes que no te dejarán indiferente.

Capricornio

Si no te dejas influir por nadie y eres firme en tus decisiones podrás lograr lo que te propongas, no lo dudes. Necesitas exteriorizar lo que sientes y no encerrarte en ti mismo.

Piscis

Puede haber contratiempos, pero si sigues tus intuiciones saldrás vencedor. Si sientes que tu vida amorosa está languideciendo, ahora podrás recuperar la chispa que necesitas para ser feliz.

