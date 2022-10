¿Es buena idea regresar con tu ex? Esto dicen los astros para cada signo del zodiaco

Cuesta mucho olvidar a una persona que ha significado tanto para ti. Dejar el pasado atrás para siempre, pasar página y rehacer tu vida de cero sin esa persona es algo complicado y que genera mucho dolor. Es muy posible que el pasado vuelva a tu vida y que te veas a punto de caer en la tentación de volver con tu ex.

Por eso, quizás ahora te hace falta leer estas palabras, para que de quede todavía más claro por qué no deberías volver con tu expareja, según los signos del zodiaco.

¿Es buena idea regresar con tu ex? Esto dicen los astros

Aries

Aries, si tu historia terminó, fue por algo. No te dejes llevar por el impulso del momento, ni por la pasión… Tienes que aprender a darte cuenta de que la pasión no es lo mismo que el amor. Y que sí, puedes tener muchas ganas de volver a tener una noche de pasión loca con esa persona, pero no te merece la pena volver a tener que aguantar todo lo malo por lo que pasaste con tu ex. Recuerda, Aries, no quieres volver a salir con una persona tóxica. Si quieres poner emoción a tu vida, hay otras formas de hacerlo. Pero definitivamente, volver con tu ex no es una de ellas. Además, que para ti sería caer muy bajo y no te mereces algo así. Ahora céntrate solo en el futuro, da igual si está solo, Aries, tú no necesitas a nadie para divertirte… Tú sabes cómo hacerlo para pasártelo bien.

Tauro

A ver, Tauro, por mucho que confíes en que la gente puede cambiar, en realidad pocas veces sucede. Tienes un corazón enorme y ese es el problema… Que crees que vas a ser capaz de salvar y de ayudar a esa persona y esa es la excusa que te pones para volver con tu ex. Sinceramente, Tauro, la gente no cambia de un día para otro, tienes que aceptarlo. Además, tú tampoco puedes obligar a nadie a cambiar. Te está costando mucho dejar el pasado atrás, porque tú cuando te comprometes con algo, te cuesta luego seguir hacia delante y cerrar ese capítulo. Ahora, tienes que ser más fuerte que nunca y no dejar que tu fuerza de voluntad se vaya de paseo. Recuerda que no debes de fiarte de lo que diga tu ex, que por mucho que te prometa que ha cambiado, antes de nada, tendrá que demostrártelo.

Géminis

Cuando estás solo, Géminis, te aburres. ¿Y qué pasa cuando te aburres? Que necesitas algo que active tu mente y te haga salir de esa rutina. Y hay veces que solamente por no aburrirte, eres capaz de caer en errores de los que después te arrepientes muchísimo. Muchas veces, piensas en volver con tu ex simplemente para no aburrirte, para así tener a una persona que te haga compañía y que te divierta cuando no tienes nada que hacer. Pero no, Géminis, no vuelvas a caer tan bajo. Hay otras formas de ocupar tu tiempo y de divertirte. En una pareja no solo tienes que buscar diversión y lo sabes. Tiene que ser algo mucho más profundo y por eso mismo no deberías volver con tu ex ahora… Porque tienes mejores cosas que hacer que volver a caer en ese error.

Cáncer

Las segundas oportunidades hay que ganárselas, Cáncer… Tú no le debes a nadie una segunda oportunidad, por mucho que intenten comerte el oído y convencerte de que esta vez todo va a ser distinto. Si realmente quieren volver a tenerte en su vida, tendrán que demostrarte con pruebas y con hechos de que esta vez no va a ser como antes. Y aún así, tienes que ser lo suficientemente exigente como para subir el listón mucho más alto. Ten cuidado con tu amabilidad, porque es posible que termine metiéndote en problemas. No debes volver con tu ex, porque, Cáncer, todavía tienes un mundo por conocer. No te quedes con lo malo conocido y te pierdas lo bueno que todavía está por conocer.

Leo

Te resulta muy complicado no caer en la tentación, Leo. Pero es que cuando estás solo, sientes que necesitas más atención que nunca. Y ahora, después de tantos días en los que la soledad ha inundado tu vida, te apetece volver a sentir ese calor y esa pasión por tu cuerpo. Tienes tantas ganas de sentirte querido, Leo, que eres capaz de caer muy bajo y de volver a llamar a tu ex. Pero, no, no tienes por qué hacerte eso. Ahora más que nunca tienes que valorar tu amor propio porque sino, lo único que conseguirás ahora será romper tu corazón por segunda vez. Hay otras personas que pueden darte ese cariño y esa atención que necesitas sin ser necesariamente tu ex. Y mira, no hay que ir muy lejos, tú mismo puedes ser capaz de darte todo eso que necesitas. Antes de volver con tu ex, Leo, replantéate las cosas…

Virgo

Lo que a ti te pasa, Virgo, es que te da miedo el futuro, lo desconocido, aquello que se escapa de tu control. Y lo que terminas haciendo siempre, es correr hacia el pasado porque al menos eso ya lo conoces. Aunque no se hayan portado bien contigo, al menos es algo que sabes cómo controlar y cómo llevártelo a tu terreno. Pero, no, Virgo, todo eso tiene que acabarse cuando antes. No tienes que dejar que la historia se repita una y otra vez simplemente porque tengas miedo a lo que está por llegar. Tú te mereces mucho más que eso. Tú mismo eres muy exigente, así que no te dejes llevar por ese miedo irracional. Ahora tienes que exigir más que nunca. Volver con tu ex significa caer muy bajo, Virgo, y tú sinceramente no viniste al mundo para caer en el mismo error una y otra vez.

Libra

Quieres volver con tu ex porque tienes miedo de que esa persona sea tu alma gemela y haberla perdido así como así, Libra. Te cuesta superar el pasado por eso mismo, porque que tienes miedo a arrepentirte en un futuro. Solo quieres volver con él/ella porque te preocupa que haya sido LA persona perfecta para ti, a pesar de sus errores. Tienes que quitarse esas ideas de la cabeza. Posiblemente tu alma gemela y tu persona perfecta siga ahí fuera esperando a que os conozcáis. En eso tienes que centrarte ahora mismo. En toda la gente que te queda por conocer. Hay más de seis mil millones de personas en el mundo, Libra, y tú sigues pensando que tu media naranja es alguien que te hizo mucho daño en el pasado y que tuvo cero interés en mantenerte en tu vida. Hay más peces en el río, por eso no deberías volver con tu ex.

Escorpio

Si acabaste con él/ella, es por una razón, Escorpio. Es cierto que tú eres una persona a la que le cuesta mucho superar el pasado y seguir hacia delante, sobre todo cuando se tratan de temas relacionados con las emociones. Sigues pensando que quizás te equivocaste antes de tiempo y que decidiste acabar esa relación sin haber solucionado las cosas antes. Pero, Escorpio, tienes que aceptar que si estuvierais destinados a estar juntos, nunca lo habríais dejado. Deja de autocastigarte tanto, deja de pensar que la culpa fue tuya y que por eso deberías dar una segunda oportunidad a tu ex. Ahora mismo tienes que centrarte en el presente y no darle más vueltas al pasado porque puedes llegar a ser muy tóxico contigo mismo…

Sagitario

Volver con tu ex, Sagitario, sería caer muy bajo, pero sobre todo para ti, que conoces a tanta gente que puede darte lo mismo, incluso mucho más de lo que te daba tu ex. Hay miles de opciones y tú mismo lo sabes. Pero aún así, sigues pensando que es algo bueno volver con tu ex. Para nada, Sagitario. No te conformes con tan poco, no te conformes con volver una y otra vez con una persona que no es para ti, que es la persona equivocada. Sabes que hay alguien más que puede sustituir a tu ex. Sagitario, incluso sabes que tú eres mucho más que todo eso y que no necesitas a nadie en tu vida para ser feliz. Ahora es momento de disfrutar de la soltería para darte cuenta de lo que realmente quieres y de lo que vas a exigir en el futuro.

Capricornio

Es importante que antes de volver a equivocarte, escuches a tu sentido común antes que a tu corazón, Capricornio. Te resulta tan complicado conectar con alguien, que una vez que consigues esa conexión, te cuesta mucho pasar página. Pero tienes que aceptar que el amor termina y que por mucho que conectes con alguien en lo sentimental, puede que en el día no seáis nada compatibles. Y tienes que encontrar el punto intermedio, Capricornio. No debes volver con tu ex porque tienes que alejarte de todas esas situaciones que pongan en peligro tu paz mental y también tu futuro. A ti te preocupa mucho tu futuro, así que no lo malgastes con alguien que sabes que no es 100% para ti. No tengas miedo a conocer más gente, a abrir tu corazón, a volver a dejar entrar a alguien. Así es como conocerás a alguien mejor.

Acuario

No te olvides de todo lo que te hizo, Acuario. Cuando una relación se acaba, tú tienes la costumbre de quedarte solamente con lo bueno, con lo mejor que te ha dado. Pero no puedes olvidar lo mucho que te han hecho sufrir. Es bueno que lo recuerdes, sobre todo, cuando estés a punto de caer en la tentación y de volver con tu ex. Cuando te sientas más débil, agarra papel y boli y empieza a apuntar lo bueno y lo malo que te aportó esa persona. Tal cual, Acuario, no tengas miedo a hacerlo. Así te darás cuenta de que no quieres volver a pasar por eso otra vez. Tu optimismo y tus altas expectativas suelen hacerte mucho daño, pero tienes que pararles los pies antes de que sea demasiado tarde. No debes volver con tu ex, Acuario, porque te hizo cosas peores de lo que tú piensas.

Piscis

Te mereces mucho más de lo que te imaginas, Piscis. Por eso no deberías volver con tu ex. Porque siempre, con tal de recibir amor, te conformas con lo poco que tienes. Tu corazón necesita sentirse querido y protegido y con tal de ellos, siempre sueles quedarte en relaciones que no son del todo sanas para ti. Pero, Piscis, es hora de darse cuenta de la realidad, de darse cuenta de que tú vales mucho más de lo que te imaginas y de lo que tu ex cree. Basta ya de volver con una persona que no sabe lo que tiene al lado, con una persona que no hace nada por mantenerte en su vida y que no sabe cuidarte con lo que te mereces. Tienes que empezar a ser mucho más exigente, con los demás y contigo mismo. No mires siempre por lo bajo.

