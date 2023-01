Pequeño hace baile de "Merlina" en una fiesta y rompe TikTok con su ternura

Para nadie es desconocido ya que la coreografía del baile de "Merlina Addams", protagonista de la serie "Wednesday" de Netflix, no solo se volvió tendencia en las redes sociales a finales del año pasado sino que ha pasado a la historia de internet debido a los miles de videos que se han reproducido en los que se ve a los usuarios realizar los mismos movimientos en un "trend" al que se han unido incluso famosos y celebridades del espectáculo alrededor del mundo.

Y tal parece que la euforia por la exitosa serie de Netflix y en particular por el famoso baile al ritmo de la canción "Goo Goo Muck", de The Cramps, no ha cesado y así lo demostró un pequeño que se volvió viral esta semana en TikTok luego de bailar la coreografía durante una fiesta infantil. Una vez compartido, el clip se convirtió un éxito en internet y casi alcanza las 5 millones de reproducciones en la red social china.

El pequeño cautivó a los internautas con sus movimientos. FOTO: Especial

Niño se viraliza en TikTok bailando como "Merlina"

Fue la usuaria Rubí Ojeda (@rubi0jeda) quien decidió compartir en su cuenta de TikTok el divertido video de un pequeño de alrededor de cuatro años de edad en donde se le ve poner el ambiente en una fiesta infantil mientras realiza la coreografía de "Merlina".

Las reacciones de los usuarios se viralizaron en internet. FOTO: Especial

El pequeño se ganó el corazón de los usuarios y enterneció las redes al ejecutar paso por paso la coreografía del baile del personaje de la popular película "Los Locos Addams". En el clip, de solo unos segundos de duración, se puede observar al niño en una pista de baile junto a otras tres pequeñas que, al igual que él, realizan el baile viral.

El éxito del video de TikTok ha sido inmediato y hasta el día de hoy el clip casi alcanza las 5 millones de reproducciones, suma más de 445 mil "Me Gusta" y supera los 5 mil comentarios de los usuarios, quienes reaccionaron con mucho humor al tierno video:

El clip casi alcanza las 5 millones de reproducciones. FOTO: Especial

"Ese niño tiene más ritmo que yo"; "El niño se sabe muy bien los pasos"; "El niño Merlino no existe, el niño Merlino"; "Ese niño sí sabe hasta hacer la mirada, jaja, que lindo"; "El Niño Rifadisimo"; "El niño con los tiempos y la coreografía correcta Hermosooo!!!" y "Es que ese niño se robó mi corazón, jajaj tan lindo", fueron solo algunos de los comentarios que compartieron en el post.

