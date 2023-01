Abandona a perrita en el aeropuerto porque no entró bajo el asiento del avión

El amor por las mascotas suele ser inmenso para algunas personas que los llegan a considerar incluso como un miembro más de su familia, sin embargo, esta condición no es regla y no aplica para todos, pues hay quienes incluso no lo piensan dos veces a la hora de decidirse a abandonar a sus compañeros de vida sin ponerse a pensar siquiera en qué condiciones los dejan.

Así ocurrió con una perrita cuya historia de volvió viral en internet luego que se diera a conocer que había sido abandonada por su dueña en el aeropuerto, una vez que la mujer se dio cuenta que la caja transportadora no cabía debajo del asiento que había reservado para su vuelo. Ante esta situación se le hizo fácil dejar a su mascota en la terminal aérea y tomar el vuelo con total tranquilidad.

"Baby Girl" fue abandonada por su dueña en una terminal aérea. FOTO: Especial

En lamentable situación perrita encuentra nueva familia

los hechos ocurrieron en un aeropuerto en Estados Unidos y la historia fue retomada por diversos internacionales que informaron acerca de cómo la perrita de 14 años, de nombre "Baby Girl", fue dejada a su suerte por su dueña, razón por la que las autoridades de la terminal aérea pensaban dejarla en manos de Control Animal, contó una fundación a cargo del cuidado animal.

Una vez que fue abandonada por su dueña en el aeropuerto, la historia se volvió viral. FOTO: Especial

No obstante, la historia de "Baby Girl" dio un giro radical luego que un empleado del aeropuerto se compadeciera de ella y luego de conocerla decidió adoptarla y convertirla en su compañera de vida. Por lo que en medio de la lamentable circunstancia que vivió, una luz grande de esperanza apareció y la llevó a estrenar nueva familia en poco tiempo.

La fundación de cuidado animal también informó que una vez que conoció la historia de "Baby Girl" decidió realizar una recaudación en internet dirigida a la perrita y que tendría como objetivo curarla de una infección dental. Este procedimiento tiene un costo de mil dólares, alrededor de 20 mil pesos, por lo que ahora piden el apoyo de algunos donadores.

La mujer dejó a "Baby Girl" a su suerte. y tomó su vuelo. FOTO: Especial

Una vez que se dio a conocer lo que "Baby Girl" tuvo que vivir en un corto tiempo, decenas de internautas que conocieron su historia reaccionaron con enojo y consternados ante el actuar de la dueña de la perrita, mientras que otros aseguraron que lo ocurrido fue lo mejor que le pudo haber pasado al "lomito", ya que así pudo encontrar a una familia que realmente le dé amor y que estará con ella en todo momento.

