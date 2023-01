VIDEO: Livia Brito enloquece con entallado vestido negro bailando el Merlina Challenge

Livia Brito causó furor entre sus millones de seguidores en las redes sociales, esto luego de compartir un video en TikTok en el que se dejó ver luciendo su figura en un entallado vestido negro, look perfecto para unirse a uno de los trends más populares de la plataforma china, nos referimos al Merlina Challenge, con el que enloqueció a sus admiradores recibiendo miles de "likes" y comentarios.

La protagonista de telenovelas, de 36 años, demuestra que es una de las actrices más bellas del medio del espectáculo, pero también una de las famosas que impone moda con sus atuendos, pues siempre destaca con los que comparte con sus fans en las redes sociales, y en esta ocasión ha cautivado en un look total black con el que delineó a la perfección su silueta esbelta y curvilínea

Livia Brito conquista TikTok con el Merlina Challenge

En las imágenes que la cubana publicó en su cuenta oficial de TikTok, plataforma donde la siguen 11.3 millones de admiradores, se le puede ver frente a la cámara luciendo un entallado vestido negro de mangas largas y cuello alto, pieza que combinó con guantes y lentes oscuros, creando un atuendo ideal para unirse al reto de bailar como el personaje interpretado por Jenna Ortega, en la serie de Netflix "Merlina".

"Lo intenté #fyp #parati #ildancer #ildance", fue la frase con la que Brito acompañó las imágenes en la popular plataforma de videos, en la que ya ha sumado 92 millones de reproducciones, más de 14 mil "likes" y cientos de mensajes con frases halagadoras como: "Me encanto", "Diosa", "te salió tan perfecta", "lo hiciste súper bien me encantó te ves hermosísima" y "wow no esperaba eso de ti me encanto"; entre muchos otros.

En el video con el que conquistó a sus millones de seguidores en la red social china, se le puede ver luciendo su esbelta y curvilínea silueta en un look negro que enloqueció a sus fans, y fue perfecto para unirse al llamado Merlina Challenge, que consiste en bailar como el personaje de Los Locos Adams, con el remix de la canción "Bloody Mary" de Lady Gaga, tema que tiene varias semanas como tendencia.

Livia enamoró a sus millones de fans en TikTok. Foto: TK @liviabritopestana

La actriz llegó a México desde su natal Cuba hace poco más de 10 años; en el 2010 protagonizó su primer telenovela, "Triunfo del amor" con la que demostró su talento, y que también la catapultó a la fama, para después participar en otros melodramas como: "Abismo de pasión", "Muchacha italiana viene a casarse", "La Piloto" y "Médicos, línea de vida"; además de probar como conductora en el 2014 con "Bailando por un sueño".

Actualmente, Livia Brito es una de las favoritas de la televisión y también se ha convertido en un referente de moda, sobre todo cuando se trata de looks de playa o deportivos, pues con cada uno de los outfits que presume en redes da cátedra de estilo, confirmando que es una de las reinas de moda al lucirse con los atuendos en tendencia que la hacen llamar la atención en cualquier lugar, como también lo deja ver con sus coquetos bikinis o trajes de baño.

La actriz se confirma como una de las más bellas del medio. Foto: IG @liviabritopes

