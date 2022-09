VIDEO | Coahuila: ¿Son OVNIS? Captan extrañas luces que se mueven en el cielo

Diversos videos en redes sociales muestran unas extrañas luces que se forman de manera lineal en el cielo en el estado de Coahuila, por lo que que internautas se asombraron de este hecho y comenzaron a registrarlo con sus teléfonos móviles para subirlo a la web y tratar de identificar de qué se trataba.

Las primeras suposiciones de usuarios aseguran que se trata de varios OVNIS, pues ese tipo de iluminaciones en el cielo es raro que se registren en tal posición, y es que, en los últimos días este mismo hecho se ha estado detectando en diversos puntos del país, lo que ha puesto en alerta a los ciudadanos.

En el video de apenas 37 segundos, capturado mientras era de noche, se observa cómo varias luces avanzan de manera conjunta de forma vertical hacia lado izquierdo, estas iluminaciones resaltan en la oscuridad del cielo, por lo que llamó la atención de más de una persona que miró el cielo y se percató de lo que ocurría.

Sin embargo, tras viralizarse el clip en Twitter, hubo usuarios que comentaron que se trataba de los satélites de Starlink enviados por la empresa de internet del multimillonario Elon Musk, la cual ya empieza a operar en México, si bien, hasta el momento no hay una respuesta concreta acerca de este hecho, las grabaciones sobre objetos voladores no identificados siguen inundando las redes.

¿Cómo saber cuándo pasarán los satélites de Starlink por tu ciudad?

Para que no desinformes en redes sociales con videos de supuestos OVNIs, a continuación te vamos a contar cómo puedes saber cuándo pasarán los satélites de Starlink por tu ciudad.

La página findstarlink.com, tiene un funcionamiento muy fácil y útil, pues te dice a qué hora van a pasar por distintas regiones del mundo y cuál será su visibilidad.

Debes tomar en cuenta que el portal se encuentra en inglés, por lo que te decimos todo lo que necesitas saber usar y lo mejor de todo es que funciona igual en PC y móvil.

Lo que tienes que hacer es visitar el portal que te mencionamos en el párrafo anterior. Al estar dentro de él deberás pulsar en la pestaña que dice By name y por defecto te aparecerá la ciudad más cercana y también se desplegará una lista de ciudades; además, se puede meter manualmente tu ciudad de origen.

Cuando selecciones tu ciudad da clic en Find Visible Times, el cual buscará los tiempos de visibilidad y te muestra los resultados. Luego se te mostrará una lista con los horarios en los que se puede ver pasar los satélites de Starlink en la ciudad seleccionada.

A pesar de que está en inglés, es muy fácil de entender, pues te da la hora, la fecha a la que pasan, el tiempo de su paso y la visibilidad.

También existe la opción de ver paso en tiempo real en un mapa, para esto solo debes dar clic en live map, el cual te abrirá la pestaña llamada Where is Starlink right now?

