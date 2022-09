La historia detrás del aterrador informe del FBI sobre extraterrestres gigantes

La existencia de extraterrestres gigantes trascendió a principios de este año tras un informe desclasificado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llamado Memorándum 6751, el cual fue dado a conocer por el rotativo británico Daily Star y el Sputnik Reports.

En el reporte se destaca que los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) son tanto tripulados como manejados de manera remota. Se asegura que la misión de los alienígenas es pacífica, pero tienen la capacidad de defenderse de las armas humanas de varias maneras.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los estudiosos de las teorías de la conspiración del informe de 70 páginas escrito por un profesor anónimo, fue la existencia de extraterrestres gigantes, nombrados así porque son seres más grandes que los humanos, aunque no se precisó el tamaño.

Memorándum 6751 es una recopilación de encuentros con extraterrestres que fueron publicados en el informe el 8 de julio de 1947, mismo día en que se publicó el primer comunicado de prensa sobre el Incidente de Roswell en donde se afirmó que las autoridades estadounidenses capturaron un OVNI.

El informe alega que los visitantes, parecidos a humanos pero mucho más grandes, contemplan instalarse en este plano. En caso de ser atacados, los OVNIs cuentan con un tipo de energía radiante que fácilmente desintegran cualquier objeto. Además, se resalta la facilidad con la que los visitantes escapan de la visión de los humanos, gracias a que pueden entrar en el “cuerpo etérico” a voluntad (cuerpo vital físico) y desaparecer.

La historia detrás del informe del FBI

Pese al documento dado a conocer, aparece información confusa en el informe el cual uno de los medios citados indica; sin embargo, lo hace no sin antes precisar lo que se tiene como un hecho: El informe fue hecho para el FBI y no escrito por ellos. Del autor anónimo del informe solo se conoce que posee varios títulos universitarios y que fue jefe de departamento universitario. No se describe cómo el investigador anónimo obtuvo toda esta información.

Confirman extraterrestres gigantes. Foto: Pixabay

Hay personas que dicen que los documentos desclasificados por el FBI se publicaron “recientemente”, pero hay un video subido a YouTube que los muestra en 2018. Las otras 66 páginas no están disponibles.

Parece que el informe se publicó en el pasado 2010 el cual estaría disponible en una base de datos del FBI llamada The Vault; aunque varios ufólogos mencionan dicho informe, hasta el momento nadie conocía su existencia.

El autor del informe aseguró que el conocimiento de la existencia de los OVNIs y los extraterrestres gigantes podría desarrollar una situación muy grave, por lo que generaría pánico y desconfianza entre ambas especies.

SIGUE LEYENDO:

OVNI de 7 km de largo es descubierto en Google Earth cerca de un desierto con misteriosos geoglifos

Aterrador: El inverosímil video que captó a OVNIs y entidades en San Vicente Chicoloapan

RMG