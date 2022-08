Conoce a “Cebri”, la mujer transespecie que asegura haber nacido cebra

El video de una TikToker se volvió viral en redes sociales luego de identificarse como transespecie, pues aseguró haber nacido cebra, y de haber compartido con los usuarios la lamentable experiencia que vivió luego de acudir a un refugio para animales.

La joven, quien se hace llamar "Cebri", confesó ser una transespecie, término que hace referencia a aquellas personas que no se identifican como seres humanos ya que aseguran pertenecer a otra especie. Tal como ocurre con la TikToker quien asegura ser una cebra.

"Cebri" se volvió viral en redes luego de publicar un video de TikTok en donde narró el problema que vivió tras acudir a un refugio de animales: “Todo comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales”, comenzó su relato.

Refugio de animales le niega asilo a mujer transespecie

"Cebri" aseguró que en todo momento vio esto como algo normal, sin embargo, la institución se negó a su solicitud ya que los animales que estaban dentro le temían, por lo que la joven aseguró que le faltaron al respeto ya que ella es una cebra:

“Las personas transespecie seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI”, declaró Cebri al tiempo que aseguraba que no había diferencia entre los seres humanos y las cebras, ya que todo es un “constructo social” y nada existe.

Una vez que se le negó el ingreso a la institución, y que la TikToker diera a conocer en redes su historia, la joven aseguró haber comenzado a recibir acoso y múltiples mensajes de burlas y odio en internet:

“Siempre seré un ser humano” o “Si me atropellan, iré al médico y no a un veterinario”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió por parte de los usuarios, mismos a los que "Cebri" se refirió como discursos de odio y exclusión.

Una vez publicado, el video se viralizó en redes en donde suma miles de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los internautas. Muchos de los cuales han abordado con sarcasmo e ironía las declaraciones de la joven:

"Te entiendo perfectamente. Yo me siento FLEX, como un colchon"; "Pero lo tengo yo que soy un rodaballo y no entiendo pq no puedo respirar debajo del agua"; "Muy buena crítica al especismo" y "Yo la entiendo nadie me ve como el sayajin que soy", han escrito los usuarios en el video.

