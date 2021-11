¡Se corta los dedos! Así luce un hombre que se sometió a la amputación pues pretende convertirse en alien | FOTOS

Anthony Loffredo ha dado la vuelta al mundo por la impactante transformación a la que se ha sometido ante su deseo de convertirse en un alienígena, algo a lo que sumó una nueva cirugía en la que se amputó dos dedos de cada mano.

El francés de 33 años se sometió recientemente a una nueva cirugía en la que se le amputaron dos dedos de cada mano, lo que, señala, pone su transformación en un 34 por ciento de todo lo que desea hacer con su cuerpo.

“En el otro lado del mundo para continuar con mi proyecto, el procedimiento va bien, un sueño más que acaba de hacerse realidad”, es el mensaje que compartió Loffredo con una imagen en la que se le puede ver sin el dedo meñique y anular.

Sujeto se amputa los dedos por su deseo de convertirse en alien. Foto: Instagram @the_black_alien_project

Anthony tuvo que viajar a Guadalajara, Jalisco, para poder realizarse la cirugía pues en Francia los médicos se negaron a hacerlo. Hasta el momento su transformación le ha costado más de 30 mil euros, el equivalente a poco más de 700 mil pesos mexicanos.

Loffredo quiere quitarse la piel

El sujeto ha nombrado a su transformación “alien black project” y lo primero que ha realizado es tatuarse todo el cuerpo de color negro, incluyendo los ojos y la cabeza.

Además se cortó la punta de la lengua para que quedara bífida, una modificación que la deja similar a la de una serpiente. También se quitó las orejas y se colocó implantes de la cabeza para que lucieran como cuernos.

Anthony Loffredo quiere convertirse en alien. Foto: Instagram @the_black_alien_project

“Tuve un clic cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Paré todo a las 24 y me fui a Australia”, dijo Loffredo en entrevista con periódico francés Midi Libre en 2017.

Entre los pasos que siguen en su transformación se encuentran modificar la forma de sus brazos, piernas, dedos y la parte posterior de su cabeza. También desea quitarse la piel y reemplazarla con metal, aunque deberá buscar a un médico que acepte la cirugía que pondría en riesgo su vida.

