¿Transespecie? Artista se implanta aletas; instala microchip para sentirlas

El artista y transhumano de 24 años, Manel De Aguas, se implantó un par de aletas en la parte superior de la cabeza, conectadas a un microchip que le permiten sentir la temperatura, humedad y vibraciones.

“Al día de hoy el humano vive como en una burbuja antropocentrista, viendo a la naturaleza en una escalera jerárquica vertical en la que el humano está por encima de las otras especies, y para mí este proyecto también significa romper con eso”, resaltó Manel, en entrevista para medio digital.

Identidad

De Aguas afirma que no se considera al cien por ciento humano, ya que su identidad no coincide con el concepto biológico de un hombre.

Desde hace aproximadamente tres años, el artista se autodefine como "transhumano " o "cyborg", ya que combina el uso de la tecnología cibernética para experimentar ciertas sensaciones que un simple mortal no podría.

Efectos

Manel, es consciente de las implicaciones físicas posteriores a los implantes que se ha realizado.

“Tengo la zona de la piel resentida. Y me quito las aletas para dormir y bañarme. Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta” agrega.