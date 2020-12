Papá trans comparte video de su PARTO y es totalmente ¡Conmovedor!

Las redes sociales nos han regalado momentos muy emotivos a lo largo de este atípico 2020. Desde el gorila que trató de ayudar a un pájaro herido, hasta el médico que abrazó al abuelito con Covid-19. Y esta historia en realidad no será la excepción, pues se trata de un papá que dio a luz a su hija.

Se trata de Danny Wakefield, de 38 años, quien celebró el nacimiento de su hija y el conmovedor momento ocurrió en su casa, mismo que inmortalizó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, fue en Tik Tok donde el video generó más de un millón de visualizaciones y por lo menos 100 mil likes.

Bajo el usuario @dannythetransdad, el ahora padre documentó cada momento de su embarazo y en algunas publicaciones narra cómo fue su transición desde que 'salió del closset' a los 12 años, como lesbiana y a los 25 se confirmó como trans y actualmente es padre de una bella hija, por lo que en su cuenta recibió múltiples elogios.

Mantuvo informados a sus seguidores

Desde hace 8 meses el hombre publicó momentos claves a lo largo de su embarazo y mes con mes compartió su avance con sus 43 mil seguidores en Instagram y TikTok. Sin embargo, ahora que llegó la hora, compartió una galería del momento en que dio a luz en la comodidad de su casa.

Después de ése día, no dudó en publicar algunas fotos con su hija, quien ya puede estar en sus brazos para ser cuidada y alimentada. De hecho, en una de sus publicaciones escribió algunas palabras que enternecieron al mundo entero.

"Nunca me había sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida. Esta es la cosa más épica que he hecho. Qué increíble equipo de partos tuve", escribió en su cuenta de Instagram.

"Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo (...) Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante (...) Este embarazo me ha enseñado mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición", continuó el extenso mensaje.

Su bebé recibió el nombre de Wilder Lea. Sus dimensiones fueron de 3kg y 50cms de largo.