Hombre gasta más de 300 mil pesos por impactante transformación en un perro | FOTOS

La imagen de un perro raza Collie ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, pues no se trata de un can como cualquier otro ya que en realidad es un hombre cuyo amor por estos animales lo motivó a gastar miles de pesos para poder transformarse en uno de ellos.

Toro-san ha generado gran polémica en redes sociales por su apariencia ya que parece un perro real, aunque al moverse deja en evidencia que esto no es así por detalles como las patas donde también no dudó en adaptar garras como si se tratara del can.

Hombre gasta miles para convertirse en un perro. Foto: Instagram @toco_eevee

En entrevista para medios locales, Toro-san detalló que desde joven deseaba convertirse en un animal y gracias a una empresa de efectos especiales pudo lograrlo, aunque fue su pasión por los perros la que lo llevó a tomar la decisión de transformarse en uno.

Disfraz de Collie

Hasta el momento se desconoce de dónde es el sujeto que se hizo viral al convertirse en perro, sin embargo, se dio a conocer que fue la empresa japonesa Zeppet la que creó el disfraz para que éste pudiera hacer su sueño realidad.

La empresa indicó en su sitio web que tardan 40 días en elaborar el disfraz a la medida, pues está confeccionado con piel y pelo sintético que le da su asombrosa apariencia realista que ha dejado sin aliento a más de uno en redes sociales.

Toro-san gastó poco más de 300 mil pesos mexicanos tan sólo por el traje, aunque indicó que no descarta la posibilidad de hacer más de la misma raza pues ésta es muy popular en el lugar donde reside.

Esta no es la primera vez que se presenta un caso similar, pues también se han dado a conocer historias impactantes como la de una mujer transgénero que se convirtió en caballo y la de Black Alien, conocido como “hombre alíen”, que ha realizado amputaciones y otros cambios en su físico para lograr parecer un extraterrestre.

