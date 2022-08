Silvia Pinal, en sensual traje de baño y desde la alberca protagonizaba comerciales en los años 60 | VIDEO

A solo dos semanas de cumplir 91 años y justo unas horas después que fuera homenajeada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México por sus más de 70 años de carrera artística, Silvia Pinal se volvió tendencia en redes sociales gracias a un video en donde se ve a la primera actriz protagonizar un comercial de la década de los 60, cuando contaba con poco más de 30 años de edad.

En la grabación en blanco y negro, en la cual promociona un café soluble, se observa a la actriz mexicana posar desde la alberca en un atrevido traje de baño con el cual desde entonces la protagonista de "Viridiana" y "Un Extraño en la Escalera" ya acaparaba las miradas de los espectadores mexicanos, de sus fanáticos así como de los consumidores.

El video, que fue compartido en Twitter, es una compilación de tres comerciales que triunfaron en la década de los 60 y que miles de televidentes en México pudieron ver en su momento, en momentos en que la televisión comenzaba a ocupar un lugar protagónico en los hogares mexicanos. Algunos de estos anuncios eran protagonizados por reconocidas figuras de la televisión o del cine nacional, tal como Silvia Pinal.

Silvia Pinal es homenajeada en Bellas Artes

La noche de este lunes 29 de agosto, Silvia Pinal recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes y fue reconocida por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) por sus por sus más de 70 años de carrera artística; en el recinto le fue entregado un reconocimiento de parte de ambas dependencias, por ser egresada distinguida de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

Lucía Jiménez, directora General del INBAL, fue la encargada de entregarle el galardón e hizo mención al legado artístico de la actriz mexicana, es referente fundamental en la cultura nacional. Jiménez mencionó que se encontraban reunidos todos los "mundos posibles", los mismos que ella tejió: "la historia del teatro, de la televisión y del cine mexicano están bordados en tu vida y eso es lo que hoy estamos agradeciendo...", mencionó.

La titular de la Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, también envió un mensaje a la actriz, el cual fue transmitido en un video. En respuesta, Doña Silvia Pinal tomó el micrófono y envió un mensaje a su querido público mexicano:

"¡Ay mamacita! Bueno muchachos me siento tan emocionada en este momento. Me siento llena de cosas. No sé, la gente que siento que me quiere, el teatro que lo amo y que me están dale y dale y dale. Pero vamos a hacer una cosa muy importante, yo se los prometo, el día de mañana. Les diré algo, se los prometo... les puedo asegurar...", fueron las palabras que emitió Silvia Pinal durante su homenaje.

