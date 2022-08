“Trabajando y gozando”: Policía no se resiste y baila en concierto de Daddy Yankee | VIDEO

Dado Yankee ha puesto a bailar a miles de personas en todo el mundo desde hace más de treinta años y así lo demostró en su último concierto, donde un policía no contuvo su emoción y por un momento olvidó el rigor de sus funciones para sorprender con sus movimientos.

El cantante puertorriqueño se presentó en Atlanta como parte de su gira “La Última Vuelta World Tour”, aunque fue un policía -que era parte del equipo de seguridad en el concierto- quien se robó el show con sus movimientos de cadera demostrando que es un gran fanático del reguetonero.

A través de redes sociales se hizo viral el momento en que el uniformado olvida por un momento sus funciones para moverse al ritmo de “Con Calma” que Daddy Yankee lanzó en 2019 en colaboración con Snow, canción que se convirtió rápidamente en uno de sus grandes éxitos.

Los comentarios no se hicieron esperar y en todos ellos los internautas aplaudieron la actitud del policía quien estuvo acompañadlo de una de las integrantes el staff. “Trabajando y gozando”, “Que culpa tiene él, por favor, es Daddy Yankee”, “Disfrutó del concierto gratis y ganó por su trabajo” y “Cómo debe ser”, fueron algunos de los mensajes.

Retiro de Daddy Yankee

En marzo pasado el intérprete de “Gasolina” anunció su retiro luego de 30 años de trayectoria en los que se convirtió en uno de los máximos exponentes del género urbano; además, continúa conquistando generaciones con canciones como “Rompe” y “Lo que pasó, pasó”.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficantes, hoy por hoy bajo a los barrios y la mayoría quieren ser cantantes, eso para mí vale mucho”, dijo el cantante en un video que compartió en sus redes sociales.

Daddy Yankee comenzó su gira “La Última Vuelta World Tour” este mes y ya recorre algunos países para dar sus últimos conciertos, entre éstos tiene contempladas presentaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Honduras, Perú, Ecuador y Colombia.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, comenzó su carrera en su natal Puerto Rico cuando apenas tenía 15 años de edad y entre sus primeras producciones se encuentran “No Mercy”; sin embargo, fue hasta 2004 que ganó gran popularidad por la canción “Gasolina”.

Ante su arrollador éxito el cantante de 46 años fue nombrado “El Rey del Reguetón”, alcanzando reconocimiento a nivel internacional por encima de recientes artistas como J Balvin y Bad Bunny. En 2018 su popularidad despertó con “Despacito” junto a Luis Fonsi.

