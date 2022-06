Silvio Rodríguez dedica canción "El Necio" a AMLO en el Auditorio Nacional: "Una vez se la dediqué a Fidel"

Tras 8 años transcurridos desde la más reciente presentación de Silvio Rodríguez en México, el cantautor cubano regresó a uno de los escenarios más importantes de nuestro país este lunes 6 de enero, luego de ofrecer un concierto ante miles de fanáticos en el Auditorio Nacional, desde donde dedicó una de sus canciones al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fue el tema “El Necio”, el cual interpretó con una dedicatoria especial, para sorpresa de todos los asistentes a la primera de dos fechas que ofrecerá el intérprete de 75 años de edad en este escenario, en donde se congregaron alrededor de 10 mil personas. Su tercera presentación será el próximo viernes 10 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde brindará un concierto gratuito a las 20:00 horas.

"Algo que. merece toda la gente consecuente, no es para grandes, a veces es para gente aparentemente insignificante; mujeres extraordinarias que se sacrifican por los hijos. Una vez se la dediqué a Fidel (Castro), hoy se la dedico a Andrés Manuel (López Obrador)",se le escuchó decir al artista en el Auditorio, seguido de gritos y aplausos de los asistentes.

AMLO se reunió con Silvio Rodríguez el domingo

Hay que recordar que ayer lunes, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su tradicional encuentro con la prensa con un video del tema "El Necio", de Silvio Rodríguez, y reveló que sostuvo un encuentro con el trovador cubano este domingo, en el cual compartieron un café y sostuvieron una charla.

“(Silvio Rodríguez) Lo invité ayer a tomarnos un café, él es mi amigo. Somos amigos y platicamos un rato ayer, estuvimos comentando; ustedes saben de su música, es un gran poeta, es un gran autor, un hombre con principios”, declaró ayer el presidente.

Una vez dicho esto, el mandatario despidió la conferencia con un video del tema “El necio”, con el cual quiso enfatizar la importancia de vivir con principios e ideales. “Esa canción tiene que ver con los principios, con los ideales. No se podría vivir ni llevar a cabo ninguna actividad social, política, religiosa, si no se tiene por delante un ideal, una doctrina, una utopía”, declaró el titular del Ejecutivo Federal.

Así se inspiró Silvio Rodríguez para escribir "El Necio"

Durante una entrevista que Silvio Rodríguez sostuvo en alguna ocasión con Radio Nacional de Venezuela, declaró que cuando escribió la canción "El Necio" pensó "en Fidel (Castro) y, hasta cierto punto, en mí”. Además que el ambiente ideológico de fines de los 80, principios de los 90, lo llevó a escribir este tema, así como "el derrumbe del campo socialista“.

“Ya estaba la glásnost en la Unión Soviética y se veía que aquello apuntaba hacia algo catastrófico. Hubo varios periodistas en La Habana que me preguntaban por qué no me pronunciaba al respecto. Y yo pensaba, sigo pensando y siempre pensé igual, que no tengo tampoco por qué pronunciarme acerca de cada cosa que sucede. Ese no es mi oficio, no es mi trabajo”, declaró en aquella ocasión el cantautor cubano.

¿Qué dice la canción "El Necio"?

A continuación compartimos la letra del tema escrito por Silvio Rodríguez en 1991, el cual podría equipararse a una declaración de principios respecto a la postura política del cantautor al declararse fiel a la Revolución Cubana.

Para no hacer de mi ícono pedazos

Para salvarme entre únicos e impares

Para cederme lugar en su parnaso

Para darme un rinconcito en sus altares

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda.

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví.

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser a la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un “hijo nuestro”.

Dirán que paso de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas, yo partiré soñando travesuras

Acaso multiplicar panes y peces.

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví

Dicen que me arrastraran por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos y el badajo.

Será que la necedad parió conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

