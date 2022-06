Ms. Marvel: Kamala Khan será la próxima gran superheroína del UCM por estas razones

A nadie le queda duda de que el hueco que han dejado Los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha sido difícil de llenar, pero todo parece indicar que Kevin Feige ya está alistando el terreno para su próxima gran camada de superhéroes.

No es de a gratis que Marvel Studios haya apostado por las series de televisión en Disney Plus para explorar las historias de aquellos personajes que se volvieron importantes en las películas de las fases 1, 2 y 3 sin ser necesariamente los protagonistas (Loki o Hakweye son ejemplo de ello), pero también de introducir a nuevos héroes y villanos que marcaron la pauta de lo que vienen para el UCM.

El hecho de que Marvel nos esté presentando a personajes como Kate Bishop, América Chávez o Moon Knight, y a partir de esta semana a Ms. Marvel, sin duda es la señal de que estamos viviendo el pase de estafeta y que este va por bien camino, pues son personajes que están siendo bien recibidos por los televidentes y fans de los cómics.

Este 8 de junio llega a la plataforma de Disney Plus una nueva serie del UCM protagonizada por Iman Vellani, quien dará vida a la adolescente mulsumana Kamala Khan, quien en las historietas es nada más y nada menos que Ms. Marvel.

Razones por las que debemos darle una oportunidad a Ms. Marvel

Aunque el primer capítulo no estará disponible sino hasta las primeras horas del miércoles los críticos y periodistas especializados ya tuvieron oportunidad de ver los episodios 1y 2 y hay algo en lo que muchos coinciden: es una de las mejores series que Marvel ha lanzado hasta ahora y todo pinta para que el personaje de Vellani se instale en el UCM y se convierta en la próxima gran figura de la franquicia.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, la popular página de internet que califica las producciones de cine y televisión, Ms. Marvel ha debutado ya con una calificación de 98 por ciento, muy por encima de su antecesora, Moon Knight, que actualmente tiene el 86 por ciento de aprobación (aunque el público le dio un 92).

Al igual que la serie protagonizada por Oscar Isaac que cuenta la historia del avatar del dios egipcio Khonsu en la Tierra, encarnado por Steve Grant/Marc Spector, Ms. Marvel presenta a un personaje de los cómics poco conocido (salvo por los lectores que sí los ubicaban desde antes), por ello, los seguidores del UCM que poco saben de las historietas no “esperan mucho” de estos héroes desconocidos.

Ahí radicó el éxito de Moon Knight y parece que en esa línea irá también Ms. Marvel. El prestigiado portal IGN menciona que se trata de una fiel adaptación que muestra de verdad cómo es Kamala, una adolescente pakistaní-estadounidense de 16 años que tiene problemas propios de la edad, no se identifica con las personas de su entorno y, sobre todo, que es una fiel amante de Los Vengadores, pero más de la Capitana Marvel, a quien idolatra con todas sus fuerzas.

Su personaje -tanto en las historietas como en la nueva serie- sirve para que todos aquellos amantes de los cómics y la cultura geek en general se identifiquen con ella porque, para ser sinceros, ¿cuántos no se han sentido inadaptados, discriminados o hasta ignorados debido a su pasión por los cómics, los superhéroes y la ficción?

Otra de las razones para creer que el personaje de Ms. Marvel será trascendental para el futuro del UCM es porque Kevin Feige se ha dedicado últimamente a presentar a superhéroes jóvenes cuyas apariciones en las series o películas fueron su debut. Ejemplos sobran: Kate Bishop, la aprendiz de Hawkeye; América Chávez, la superheroína latina que viaja por el multiverso; los hijos de Wanda y Visión, quienes en los cómics son los superhéroes Speed y Wiccan; y Ms. Marvel, quien podría ser una digna sucesora de Carol Danvers.

Ante la falta de un gran grupo de superhéroes como Los Vengadores, no suena descabellada la idea de que Marvel planee formar una nueva agrupación con estos y otros jóvenes talentos que estén por aparecer en las series o películas, incluso muy por encima de Los Illuminati que vimos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Los 4 Fantásticos, cuyo reboot está acéfalo pese a que es una de las cintas más esperadas por los fans.

SIGUE LEYENDO:

Spider-Man 4: Este tráiler con Tobey Maguire es todo lo que los fans soñaron sobre la cuarta película