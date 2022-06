Amber Heard vs Johnny Depp: Por qué el veredicto pone en peligro al movimiento #MeToo

El pasado 1 de junio terminó uno de los juicios más seguidos, no solo por la prensa de espectáculos, sino por una buena parte de la población mundial: la demanda que enfrentaron Amber Heard y Johnny Depp durante seis semanas concluyó con el veredicto de que ambos actores se habían difamado.

Para muchos la resolución fue una clara victoria para Johnny Deep. El jurado otorgó una compensación millonaria a cada uno de los implicados. Por un lado, el actor recibiría 10 millones por daños compensatorios y 5 por daños punitivos, es decir 15 millones en total, mientras que Heard se llevaría sólo 2 millones de daños compensatorios.

Desde que terminó el juicio, miles de hombres comenzaron a ver a Depp como una especie de héroe y en su imagen han encontrado a alguien "digno de representarlos y alzar la voz por un colectivo". Según muchos de los comentarios que comenzaron a volverse virales en Twitter, Johnny Deep "había puesto en alto la palabra del varón, le había devuelto su credibilidad".

No obstante, de acuerdo con Michelle Goldberg, columnista del The New York Times, este veredicto impacta directamente en la lucha constante que ha hecho el movimiento #MeToo para impulsar a miles de mujeres a denunciar la violencia que viven en pareja. Pues, pese a determinar que ambos se difamaron, el discurso general da a entender que "Depp es visto como la presa sensible de una cazafortunas despiadada y calculadora".

El "desconcertante" fallo del jurado

El veredicto de este caso podría traer consecuencias para el movimiento feminista #MeToo. La columnista calificó de "desconcertante" que el jurado fallara como lo hizo por las pruebas que se presentaron del lado de la actriz, aunque destacó que en al menos en un caso pareció creerle a Heard.

Ese caso corresponde a una llamada que Amber realizó a la Policía durante una discusión que mantuvo con Depp, misma que el actor argumentó haber sido parte de “una emboscada, (y) un engaño”. Fue entonces que el jurado consideró que esto era difamación y le otorgó a Heard 2 millones de dólares. Pero determinó que Heard había difamado a Depp en el artículo de opinión publicado en The Washington Post, en el cual describió a su expareja como una “figura pública que representaba la violencia doméstica”

Entonces, Goldberg supone que este veredicto es el resultado de un posible regateo que se dio en la sala del jurado y que el fallo a favor de Amber se trató solamente de una concesión, pero al final resultó evidente darse cuenta que Depp fue la figura que mayor empatía atrajo y esto se demostró con claridad en las redes sociales, en donde Amber fue, y sigue siendo, tachada de interesada, calculadora o incluso despiadada.

Depp vs Heard: el #MenToo

El movimiento #MeToo surgió en 2017 como un acto de sororidad entre mujeres con aquellas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de Harvey Weinstein y no hay que olvidar que Amber fue una de las figuras que impulsó y dio proyección a este movimiento, al menos en Estados Unidos, por ello durante mucho tiempo se volvió una referencia del mismo. Ahora en Twitter se inició un movimiento en contraposición a éste, el cual ya ha sido denominado #MenToo, derivado del discurso mediático que se desarrollo por el caso

Los usuarios de Twitter comenzaron a destacar el veredicto como un logro tanto para Depp como para los hombres, además en los mensajes hicieron hincapié en que el origen del #MenToo tiene el objetivo que aquellos hombres que han sido víctimas de violencia levanten la voz y denuncien. Esto, asegura la columnista, ha colocado de nuevo al #MeToo en el foco de atención ya que ahora muchas mujeres que han sido víctimas de violencia y abusos podrían terminar como Amber Heard: acosadas, asediadas, vulneradas, o incluso en la banca rota tras pagar una indemnización a sus agresores.

Goldberg cita al "Daily Beast" al recordar que durante todo el tiempo que duró el juicio fueron pocas las figuras de Hollywood, reconocidas por haberse pronunciado durante el apogeo del movimiento #MeToo, que manifestaron públicamente su solidaridad con Amber, una acción que habría sido necesaria ante "la reacción negativa del #MeToo y la evidente popularidad de Depp" destacó.

Las repercusiones del juicio de Amber Heard y Johnny Depp en México

Las consecuencias que podría traer el veredicto del jurado no solo se verán reflejadas en el movimiento #MeToo en Estados Unidos, ya que un caso tan sonado se extiende tanto a México como a otros países, en donde las mujeres en pocas ocasiones suelen denunciar a sus agresores y menos públicamente.

Uno de los casos más recientes donde fuerzas como el #MeToo estimularon el camino a la justicia fue el ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue agredida en 2019 por unos hombres enviados por Juan Antonio Vera Carrizal, quien era su pareja sentimental y hoy en día se encuentra en la cárcel. Sin embargo, los autores materiales del ataque perpetrado contra la artista siguen libres, lo mismo que el hijo del autor intelectual, Juan Antonio Vera Hernández, quien se encuentra prófugo.

Con el movimiento feminista, cientos de mujeres comenzaron a levantar la voz públicamente y empezaron a denunciar a sus acosadores, algunas de ellas actrices o celebridades como Karla Souza, Stephanie Sigman, Paola Núñez y Sofía Niño de Rivera; deportistas como la clavadista Azul Almazán o la editora de moda Lucy Lara.

También comunicadoras como Ana G. González salieron a denunciar a sus agresores y acosadores, las protagonistas de esta imparable ola de denuncias salieron a marchar y llenaron las calles de las grandes ciudades de nuestro país, y así ha sido desde entonces, marchando también por aquellas mujeres que ya no están o que en su proceso de denuncia fueron asesinadas o desaparecidas por sus propios agresores.

Esa ola morada, denominada también movimiento feminista impulsado por el #MeToo, podría, desde las palabras de Goldberg peligrar tras el caso Amber Heard y Johnny Depp, pero las repercusiones apenas se comienzan a visualizar.

