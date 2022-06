Caso Amber Heard y Johnny Depp da origen al #MenToo; hombres se sienten representados por el actor

Tras el veredicto del jurado en el juicio por difamación que confrontó a la actriz Amber Heard con Johnny Depp durante seis semanas, y en el cual se determinó que ambos actores se habían difamado, en redes sociales se dio a conocer el origen del movimiento denominado #MenToo, el cual hace referencia al denominado #MeToo.

El motivo, aseguraron algunos internautas, es que tras el fallo del jurado los hombres se sintieron representados por el actor. Hay que recordar que el jurado otorgó una compensación millonaria a cada uno de los implicados; Depp recibiría 10 millones por daños compensatorios y 5 por daños punitivos, mientras que Heard se llevaría 2 millones de daños compensatorios, lo que fue visto por los usuarios varones como una victoria de Depp y un logro extensivo a los hombres.

El movimiento #MenToo surgió al poco de darse a conocer el veredicto del juicio entre Depp y su exesposa Amber Heard y en minutos se volvió tendencia en las redes sociales, lo que dio origen a un intenso debate en torno a este tema y que ha recibido miles de apoyos entre los internautas, pero también muchos comentarios críticos. Para poner en contexto, el movimiento #MeToo surgió como un acto de sonoridad entre mujeres con aquellas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de Harvey Weinstein.

Hombres se sienten representados por Johnny Depp

En las redes el hashtag #MenToo se volvió tendencia desde el miércoles, tan pronto se dio a conocer el veredicto final del juicio de difamación que enfrentaban Heard y Depp, en el cual se determinó que Amber había difamado a Depp al haberlo llamado violento en su relación, veredicto que cobró impulso entre algunos hombres que se sintieron representadnos por el actor de Hollywood.

Fue entonces que con el uso de este hashtag cientos de usuarios de Twitter comenzaron a destacar el fallo del jurado como un logro no solo para Depp sino extensivo hacia los hombres, en algunos mensajes también hicieron referencia al movimiento #MeToo.

“Johnny Depp le acaba de ganar al feminismo tóxico: lo despojaron de su trabajo y lo juzgaron sin pruebas reales. ¡La violencia no tiene género! ¡Cada vida humana importa! ¡El #MeToo se amplía hoy! #MenToo”, se lee en uno de los mensajes difundidos en Twitter.

Finalmente, con el "Men Too", los usuarios hicieron hincapié en que el origen de este movimiento tiene el objetivo que aquellos hombres víctimas de violencia levanten la voz y denuncien, así como las mujeres lo continúan haciendo con el movimiento "Me Too", por lo que se espera que a partir de ahora más hombres se sientan motivados a denunciar públicamente lo que han vivido.

