Amber Heard en la ruina: "humillada" y al borde de la bancarrota, no puede pagar los 15 mdd a Johnny Depp

Amber Heard estaría al borde de la bancarrota después de perder el juicio por difamación contra Johnny Depp, pues no tiene cómo pagar los 15 millones de dólares al actor de Hollywood, indicaron algunos expertos, quienes señalaron que además este veredicto es perjudicial para su carrera.

De acuerdo a algunos analistas consultados por Daily Mail, hay dudas sobre las ganancias futuras de la actriz, de 36 años, pues tras el juicio de seis semanas, se volvió poco atractiva para los estudios y productores de Hollywood. La experta en la industria del entretenimiento, Kathryn Arnold indicó que Heard perdió posibles ganancias de hasta $50 millones de dólares tras la demanda su exesposo.

Durante el juicio, la protagonista de "Aquaman" indicó que con la demanda de Depp no pudo cumplir con su promesa de donar 7 millones a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles; asimismo, dijo que el proceso legal le generó problemas financieros. Ahora con el fallo del jurado y el apoyo hacía el actor, podrían generar que las marcas y las empresas no le den trabajo.

Amber Heard no puede pagar los 15 millones Foto: Agencia

¿Qué puede hacer Amber Heard para pagarle a Johnny Depp?

Según los analistas consultados por el portal británico, la actriz puede vender algunos activos como su casa en Yucca Valley, en California, la cual tiene un valor de 570 mil dólares, así como el automóvil Range Rover que mantuvo tras el divorcio de Johnny Depp, entre otras cosas, pues tiene hasta 30 años para cubrir el pago.

La abogada Sandra Spurgeon de Spurgeon Law Group en Lexington, Kentucky, dijo en CBS MoneyWatch, que Heard tiene la posibilidad de negociar con Depp una cantidad menor a la previamente estipulada. "Para una persona que no tiene la capacidad de pagar el fallo ni la capacidad de depositar la fianza, entonces hay un problema real si la parte ganadora tiene la intención de ejecutar el fallo", indicó.

Como segunda opción, los expertos expresar en que Amber también podría hacer un juicio de apelación, y aunque esto podría resultar a su favor con un nuevo juez, aún tendría que presentar el monto total mientras se considera la petición, algo que podría obligarla a declararse en bancarrota.

Johnny Depp podría negociar con Heard Foto: Agencia

Una tercera opción, según la colaboradora legal de CBS News, Jessica Levinson, es que sus ganancias futuras podrían ser embargadas, es decir, los pagos por su trabajo en películas o programas de televisión podrían ser destinados para las cuentas del protagonista de "Piratas del Caribe".

"Esa no es una situación inusual en la que alguien diga: 'No tengo, no puedo cumplir con esto', y ciertamente creo que debido a que tiene un potencial de ingresos, parte de su salario podría ser embargado como resultado", indicó.

