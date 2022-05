La 'Chica del Oxxo' es la reina del crop top y estos atrevidos looks lo demuestran | FOTOS

Mientras que para muchos el crop top es una prenda arriesgada Judith Sánchez los hizo suyos con atuendos divertidos y atrevidos, mismos que le han ganado una lluvia de halagos convirtiéndose en inspiración para sus cientos de seguidores dispuestos a replicarlos en las próximas vacaciones de verano.

La llamada “Chica del Oxxo” ganó fama rápidamente en redes sociales por las fotografías que compartió en las que presume su escultural figura, todo con el uniforme de la famosa tienda de conveniencia que también combinó con un crop top en color rojo coronándose desde el primer momento como la reina.

A través de su cuenta de Instagram se mantiene en contacto con sus fans compartiendo detalles de sus viajes, donde no duda en presumir su delicada figura con looks relajados perfectos para la playa o aquellos más elegantes con los que no abandona el atractivo que la caracteriza.

Los shorts cortos de mezclilla son sus favoritos, pues sin importar el diseño o color se pueden combinar con cualquier crop top. Como muestra el amarillo que usó a juego con shorts en tonos claros y al que agregó unas medias de red, un detalle que da el toque arriesgado.

Aunque si de comodidad se trata los jeans son perfectos para cualquier ocasión y un crop top nunca es una mala idea, por lo que la joven de 21 años lo convirtió en el mejor look al usar estas prendas añadiendo, una vez más, las medias de red que sobresalen de una de las aberturas en la pierna.

Crop top elegante

Cada vez más celebridades se suman a la tendencia del crop top como parte de la moda que trae de vuelta prendas estilo los 2000, aunque se adaptan a cada situación añadiendo elegancia a algunos atuendos tal y como lo muestra Judith Sánchez con un conjunto azul.

La estrella de las redes sociales presumió su figura con un pantalón azul claro de cuadros a juego con un crop top que brinda comodidad y elegancia. Éste lo combinó con una zapatillas negras abiertas con cintas cruzadas, llevando la atención a la parte superior del atuendo.

El terciopelo siempre dará el toque de elegancia a los looks y una vez más la "Chica del Oxxo" aprovechó este material en uno de sus atuendos más aplaudidos, con éste aprovechó las altas temperaturas para poder presumir su figura resultado de su disciplina en el baile, una de sus grandes pasiones.

En aquella ocasión usó un conjunto en color rojo que consta de una minifalda y crop top sencillo de terciopelo, mismo que acompañó con las zapatillas del atuendo anterior mostrando la versatilidad de un artículo sin necesidad de gastar de más.

