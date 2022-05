Bella chica Oxxo revela a lo que se enfrenta siendo cajera: “Cuando soy amable y piensan que les coqueteo”

Una nueva chica Oxxo viralizó ya que además de su belleza natural, dio a conocer algunas de las dificultades a las que se enfrenta como cajera en una de las sucursales de la cadena de tiendas de autoservicio regiomontanas.

A través de su cuenta de TikTok, la cajera del Oxxo se presenta como Michelle Zamora quien desde hace poco más de un año se aventuró a crear contenido al grabarse principalmente dentro de la tienda de autoservicio, desde cuando su jefa le pide que se disculpe con el cliente grosero, cuando escucha lo que sus jefes dicen de ella o bien cuando confunden su amabilidad con un coqueteo.

Michelle Zamora viralizó al exponer lo difícil que es ser cajera. Foto: TikTok

En uno de sus tiktoks que Michelle publicó con la descripción: “Toda temblorosa me tienen ya de puros corajes #humor #comedy #comedia #trabajo #cliente #fyp”, la joven cajera responde cuando le preguntan cómo es ser cajera.

“Te exigen como si pagaran bien, pero lo único que ganas son corajes y colitis”.

La publicación donde Michelle contó cómo es ser cajera, tuvo casi 2 mil 600 Me gusta y fue compartida 140 veces. En ese mismo sentido, la guapa chica compartió otro tiktok más donde también expone de manera cómica e irónica cuando los clientes se confunden y piensan otra cosa de ella.

“No me a pasado #parati #chicaoxxo #trabajo #humor #toxicos #fyp #comedy”

En dicho clip, Michelle escribió en la imagen la frase: “Cuando soy amable y creen que les coqueteo”, seguida de su reacción que a ritmo de la canción “Corazón en la maleta” del cantautor y también actor puertorriqueño Luis Fonsi, muestra su enfado.

Tras exponer su molestia cuando los clientes creen que la atractiva cajera les coquetea, Michelle termina el corto clip despidiéndose con la letra de la canción que cita: “Me voy, adiós, me fui, y no me importa…”. El tiktok tuvo casi mil Me gusta y entre los comentarios de los seguidores de la cuenta, hubo algunos que le dieron la razón a la joven mujer.

Michelle es una influencer en TikTok. Foto: TikTok

“Caballeros recuerden cualquier amabilidad o sonrisa por parte de prestadores de servicios es parte del trabajo no es coqueteo jajaja”.

“Muchas veces , las personas confunden el carisma con otra cosa”.

Michelle tiene casi 100 mil seguidores. Foto: TikTok

Michelle contabiliza en su perfil de TikTok casi 100 mil seguidores y en total acumula casi 700 mil Me gusta en todas sus publicaciones. Aunque no suele publicar material nuevo tan seguido, cuando lo hace su carisma provoca reacciones de sus seguidores que esperan impacientes su próximo posteo.

RMG