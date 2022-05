“Chica del Oxxo” impone moda con mini shorts y jersey deportivo perfecto para la playa | FOTOS

Judith Sánchez saltó a la fama por las fotos que compartió en las que presume su impactante figura con su uniforme de trabajo ganando el sobrenombre de "Chica del Oxxo", desde entonces la joven se convirtió en un referente de la moda por los looks perfectos para la playa.

La vida de la joven, de 21 años, cambió en un abrir y cerrar de ojos cuando compartió las fotografías en las que se le puede ver usando una camisa roja con el logotipo de la famosa tienda de conveniencia, todo mientras presumía sus pronunciadas curvas que conquistaron de inmediato el internet.

Esta vez la "Chica del Oxxo" se sumó al estilo Y2K que surgió por la nostalgia de los 2000 y con la se han revivido prendas y atuendos que se creían fuera de moda, como los sombreros tipo bucket que son ideales para los días soleados y dan un toque juvenil a un look relajado.

"Chica del Oxxo" se suma al estilo Y2K. Foto: Instagram @judithsanchez01

Los shorts de mezclilla son una prenda básica que tomará fuerza en las vacaciones de verano pues se pueden combinar con cualquier color o prenda, así lo demostró Judith que usó un jersey personalizado en color rosa a juego con tenis blancos que brindan mayor comodidad.

Talento y belleza

Aunque Judith Sánchez ganó rápidamente popularidad en redes sociales donde la han llenado de piropos por su belleza, la joven no ha evitado ser blanco de críticas por aquellos que se burlan de su trabajo en el Oxxo a los que se suman los comentarios negativos por sus fotografías.

Al respecto, ella señaló que no se avergüenza de su trabajo y que se siente orgullosa de trabajar y estudiar, con lo que también deja claro que no es la única actividad que tiene fuera de su horario laboral que no deja de lado pese a lo que se pueda decir de ella.

Judith ha compartido que su pasión se encuentra en el baile y su talento la llevó a participar en el video musical de la canción "Peligro" de Poncho de Nigris; además, estudia ingeniería y en sus tiempos libres da clases de baile.

