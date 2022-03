Mujer SIN HOGAR recibe regalo inesperado que le cambió la vida ¡Todo gracias a TikTok!

La fe en la humanidad puede quedar restaurada cuando alguien está necesitado de ayuda y otra persona decide darle ese apoyo. Este fue el caso de Courtney, una mujer que vivió un cambio muy radical en su manera de vivir, pasando de estar con empleo y casa, sin mayor problema que padecer, a no tener dónde vivir y casi ni dinero para comer.

Para su mala suerte, esta situación le llevó a perder su hogar. Pero, para su buena fortuna, ella llevó a cabo una serie de acciones que le abrieron nuevas posibilidades para crecer.

De la abundancia a perder todo

Courtney es una chica de 27 años que vive en Nueva York, misma que encontró en TikTok una forma de mostrar lo que le pasó. Esta chica habita en la famosa ciudad a lado de su esposo, con quien llevaba un estilo de vida cómodo y sin mayores contratiempos. Todo esto cambió radicalmente cuando ambos perdieron su trabajo en la misma semana y pasaron de tener de todo a llevar una vida de carencias.

Todo lo anterior al grado que no pudieron pagar ni el alquiler de su hogar, por lo que emigraron a vivir a la casa de la hermana de ella. Tras ese intento y no obtener empleo, decidieron vivir como personas sin hogar, sí, tal cual, dormir en las calles y tramitar el permiso para hallar un albergue.

Esto los llevó a dormir en bancos, portales y las calles.

Muestra su pérdida en TikTok y recibe regalo

Para hacer más llevadera su pérdida, Courtney tomó esto con buen humor, abrió una cuenta de TikTok y mostró en videos a modo de diario lo que le pasaba como una mujer sin hogar. El resultado fue muy bueno y en poco tiempo obtuvo más de 70 mil seguidores.

Pero eso no fue todo, la suerte le sonrió pronto puesto que Chelsey Brown, una usuaria que vio sus videos, decidió regalarle una lap top, todo con el fin que pudiera optimizar su búsqueda de empleo y mejorar sus videos en la red social.

De esta forma y con lap top nueva, Courtney aprovechó el regalo y comenzó a emprender como creadora de contenido freelance para un blog en un proyecto de reliquia familiar.

Para rematar, Chelsey, la benefactora, comentó que hizo eso con tal de ser amable y ayudar a las personas en un mundo cruel, donde todos merecemos oportunidades, ya que el hecho de no tener hogar no indica que no seas humano.

